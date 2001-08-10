Сахалинские спортсмены выступят на «Танцевальном калейдоскопе»

В предстоящие выходные 2 и 3 декабря, в островном регионе пройдут традиционные и ежегодные соревнования по танцевальному спорту «Танцевальный калейдоскоп 2017». Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

Фестиваль спортивного танца является старейшим в Сахалинской области мероприятием подобного рода, и проводится уже на протяжении 25 лет. В рамках турнира неоднократно проводились зональные соревнования, а в 2014 году прошли два официальных чемпионата России по шоу-программе.

Традиционно соревнования собирают большое количество участников. Танцевальные пары прибудут из шести районов области. Всего ожидается более 500 участников разных возрастов.

Отличительной чертой «Танцевального калейдоскопа» является яркая, зрелищная и эмоциональная спортивная часть. На мероприятии будут разыграны более 30 комплектов медалей. В соревнованиях принимают участие все танцевально-спортивные клубы области.

Оценивать мастерство островных спортсменов будет сильнейшая судейская бригада. В ее составе судьи всероссийской и первой категорий из Владивостока, Находки, Хабаровска и городов нашей области.

По результатам «Танцевального калейдоскопа» будет сформирована сборная команда Сахалинской области, которая примет участие в зональных чемпионатах и первенствах Дальнего Востока, и впоследствии отправится защищать честь островного региона на первенствах и чемпионатах России 2018 года.

Гала-концерт «Танцевального калейдоскопа-2017» пройдет в Конгресс-Холле ТДЦ «Столица», начало в 19.00 часов 2 декабря.