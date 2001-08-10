В областном центре пройдет памятный турнир

2 декабря в Южно-Сахалинске состоится традиционный XVIII открытый личный турнир по борьбе самбо среди юношей и мужчин, посвящённый памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Об этом ТИА «Острова» рассказали в пресс-центре «Федерация дзюдо и самбо».

Планируется, что в соревнованиях примут участие команды силовых ведомств Сахалинской области, а также муниципальных образований острова. Награды состязаний будут разыграны в трех возрастных группах:

Юноши 2003 - 2003 г.р. (35, 38, 42, 46, 50, 54, 59, 65, 71, свыше 71 кг).

Юноши 2000 - 2001 г.р. (48, 52, 56, 60, 65, 70, 75, 81, 87, свыше 87 кг).

Мужчины 18 лет и старше (52, 57, 62, 68, 74, 82, 90, 100, свыше 100 кг).

1 декабря с 17:00 до 19:00 в здании ГБУ «СШ самбо и дзюдо» (пр. Победы, 50 «А») состоится взвешивание участников. Сразу же после него – жеребьевка.

2 декабря в спортивном зале сахалинской детской юношеской спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе (ул. Горького, 7/1) пройдут сами состязания. На 10:30 намечена церемония открытия турнира. В 11:00 начнутся поединки.

В разные годы победителями и призерами состязаний становились все сильнейшие борцы острова. Схватки на ковре бывают жаркими, и борцам потребуется поддержка болельщиков. Приглашаются все любители спорта! Вход свободный.