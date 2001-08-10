В Корсакове открылась школа бокса

Новый современный спортивный объект для занятий боксом появился в портовом городе. Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, это стало возможным благодаря финансовой поддержке частных инвестиций.

«Школа бокса имени Олега Саитова» - именно так было решено назвать новый спортивных зал для отделения бокса детско-юношеской школы города Корсакова. Олимпийский чемпион, президент федерации бокса Сахалинской области вот уже много лет является ярким примером для подрастающих боксеров.

- Я хочу сказать спасибо всем, благодаря кому стало возможным открытие зала бокса в Корсакове, - отметил Олег Саитов. – Я надеюсь этот зал станет местом больших побед и достижений, а вы все станете одной большой семьей.

Новый спортивный объект появился благодаря предпринимателю Юрию Юн, на средства которого было отремонтировано помещение, произведен дизайнерский ремонт, закуплено необходимое оборудование и инвентарь.

- Для города это большое событие, новый зал бокса станет изюминкой спортивной жизни Корсакова. Еще когда только приступили к реконструкции помещения, уже приходили дети и родители, чтобы записаться в секцию, - прокомментировал директор ДЮСШ Виктор Белолипецкий. – Сейчас в школе обучается 850 детей, и более 80 на отделении бокса, и я уверен эта цифра только будет расти. Такие спортивные залы, являются огромным импульсом для развития не только бокса, но и в целом спорта в области.

В торжественном открытии зала также приняли участие и.о. мэра Корсаковского района Тимур Магинский, и ведущий советник министерства спорта и молодежной политики Сахалинской области Денис Осидулов.

- Я вам желаю, чтобы здесь становились традиции, появлялись свои чемпионы, накапливался опыт и увеличилось количество людей, которые любят и уважают бокс! я поздравляю вас с этим событием, – отметил Денис Осидулов.

Корсаковские боксеры с нетерпением ждали открытия зала, и зайдя в первый раз внутрь испытали настоящий шок. Два новых ринга, зал для силовых тренировок, а также комната для работы на снарядах – это все произвело на ребят неизгладимое впечатление.

-Так красиво и здорово! У нас никогда не было настоящих рингов, а сейчас их два. Теперь вообще не хочется отсюда уходить, а только тренироваться и тренироваться, чтобы тоже как Олег Элекпаевич стать олимпийским чемпионом, - рассказал один из боксеров.