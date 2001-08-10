Островные тхэквондисты привезли 21 медаль с дальневосточных соревнований
В Хабаровске завершились первенство и чемпионат Дальнего Востока по тхэквондо МФТ.
Более 230 тхэквондистов из Хабаровского и Приморского краев, Сахалинской, Амурской и Еврейской автономной областей в течение трех дней боролись за право отправиться на Кубок России по тхэквондо. Островной регион представляло 19 спортсменов из Корсакова, Холмска, Охи и Южно-Сахалинска.
Как ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области, соревнования проводились сразу в нескольких дисциплинах: в туле — техническом комплексе, массоги — спарринге, и специальной технике, в которой спортсмены демонстрируют удары в прыжках и силовом разбивании досок.
Для островной команды данный турнир стал богатым на награды.
Рустам Анпилов завоевал золотую медаль в спаррингах среди юношей в весовой категории до 56 кг, а также в силовом разбивании досок. Также золотые медали в копилку островной команды внесли Родион Побыванец (до 62 кг), Леон Макаров (до 48 кг), Александр Дю (до 50 кг). Анастасия Лопушняк стала обладательницей двух золотых медалей: в спарринге среди девушек до 40 кг и в силовом разбивании. Также на высшую ступень пьедестала поднялся Роберт Но в дисциплине специальная техника.
Серебряные награды завоевали Илья Мамаев (весовая категория до 45 кг), Мия Рашова в этой же категории среди девушек, Антон Степакин (до 56 кг) и Александр Предеин (до 68 кг).
Бронзовых наград удостоены Мия Рашова, Леон Макаров и Лев Фадеев по программе туль. Последний к слову, также завоевал бронзу в спарринге среди мальчиков 9-11 лет до 36 кг. Также бронза в спаррингах у Роберта Но (до 40 кг), Александра Мезенцева (до 44 кг) и Кирилла Василюка (до 56 кг).
А Дмитрий Ю и Али Мамедов стали третьими в спаррингах среди мужчин.
Также сахалинская сборная юношей (14-17 лет) в командном зачете стала серебряным призером соревнований, а младшие юноши (до 14 лет) стали третьими.
Таким образом, в активе сахалинской команды 21 награда разного достоинства.
- Для нас это просто прекрасный результат. На протяжении всего года ребята не показывали особых успехов, а под конец года собрались силами и постарались, порадовали тренеров и родителей, - прокомментировал выступление островных спортсменов представитель сборной команды Александр Василюк. – Сахалинцы заставили «вздрогнуть» весь Дальний Восток. К нам подходили тренеры из других команд и поздравляли с успешным выступлением ребят, отмечая, насколько вырос уровень подготовки островных тхэквондистов.
Первенство и чемпионат Дальнего Востока являются отборочными перед Кубком России, который в феврале 2018 года пройдет в Москве. На него отправятся победители и призеры прошедших соревнований.
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