Тихоокеанское
информационное агентство
5 Декабря 2017
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17:43, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил

На Горном воздухе установили бинокуляры

На Горном воздухе установили бинокуляры

«Горный воздух» приглашает рассмотреть Южно-Сахалинск с высоты своих склонов.

На средней и нижней станции основной трассы «Запад» установили бинокуляры. Об этом ТИА «Острова» сообщили в туристическом комплексе.

Это стационарные оптические приборы, позволяющие разглядеть удаленные предметы (местность) с многократным увеличением. Прибор можно выкупить на 30 секунд, три, десять или сорок минут. Аппарат принимает монеты и купюры.

Напомним, канатная дорога «Запад» закрыта до 12 декабря. На ней проводятся допработы после замены сигнального кабеля. Праздничное открытие нового сезона на «Горном воздухе» запланировано на 23 декабря.

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