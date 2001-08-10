Сахалинские лыжники стали седьмыми на первом этапе Кубка России

В поселке Вершина Тёи прошли гонки первого этапа Кубка России. После конькового спринта и классической гонки в активе сахалинских спортсменов оказалось два пятых и одно седьмое место, что позволило вывести область на седьмое место, а в женском рейтинге подняться на четвертую ступень.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, в первый день в Хакасии состоялись лыжные спринты свободным стилем. После пролога четыре сахалинских спортсмена прошли квалификацию: Владимир Каркин, Анастасия Власова, Виктория Калинина и Марина Черноусова. Но только Черноусова сумела отобраться в тридцатку сильнейших, и даже пройти сквозь сито четвертьфинальных забегов. Более того, она вышла в финал, где заняла пятое место.

Марина осталась довольна выступлением, однако оставляет место для дальнейшего прогресса: «Начало сезона, форма еще не пришла. У нас план подготовки построен для гонок после нового года.»

Она также отметила, что в Вершине Тёи сохранились нетипично теплые для Сибири температуры в пределах пяти-десяти градусов ниже нуля: «С погодой действительно повезло, морозы прошли стороной. А вот на севере Иркутской области они гуляют».

Во второй соревновательный день лыжникам предстояло преодолеть 15 километров классическим стилем, а лыжницам - десять. На этот раз подруги по команде сменили друг друга. Марина Черноусова не смогла полностью восстановиться после изматывающего спринта и заняла «лишь» 22 место из более чем 80-и участников.

Гонку же выиграла Лариса Рясина. Представители Сахалина Виктория Калинина и Анастасия Власова заняли пятое и седьмое место, проиграв на финише 22 и 25 секунд.

Виктория Калинина неделю назад сетовала на плохой выбор лыж перед гонкой, но, похоже совладала с этой проблемой: «Пробежала уже лучше. И лыжи катили как надо - выбрала более короткую пару на классику, поскольку с длиной в 202 см не справлялась с жесткостью. На гонку выбрала 197 см и не прогадала - катило и держало».

Виктория не намерена останавливаться на достигнутом: «Есть над чем работать в плане функциональной и техникой подготовки, а значит есть потенциал для улучшения показателей».

Мужская гонка прошла под диктовку представителя сборной России Станислава Волженцева. Более двух минут ему уступил Владимир Каркин, занявший 29-е место и Алексей Черноуосов, показавший 36-й результат.

Следующий этап Кубка России должен был по традиции пройти на Урале в городе Чусовой Пермского края, однако отсутствие снега вынудило перенести многодневную гонку в город Кировск, Мурманской области, где снега более чем достаточно. Что интересно, сегодня в заполярье началась полярная ночь, но столбики термометров не опускаются ниже -10...-15 градусов благодаря теплому течению Гольфстрим.

Марина Черноусова отмечает дополнительные сложности при акклиматизации в Хибинах: «Если смотреть по часовым поясам, конечно, будет тяжелее перестроиться к Мурманской области после Хакасии и световой день намного короче. Еще в Кировске воздух более разряжен, чем в Чусовом. Вообще, акклиматизация в той или иной мере всегда присутствует при переездах. Но при супер форме она просто не сильно влияет на результат. Главное, что есть снег и освещенная трасса».

Лыжница отмечает, что спортсмены ждут нестандартный формат соревнований мини-тура, когда в течение шести дней необходимо пробежать пролог, две гонки, спринт и по их результатам стартовать в гонке преследования: «В Кировске на мини-туре будет «весело» на последних гонках. Это когда ты устал, а тебе надо бежать и показывать результат».

Второй этап Кубка России пройдет 12-17 декабря. После него сахалинские спортсмены отправятся в подмосковный Красногорск на этап Кубка Восточной Европы 23-27 декабря.