Сахалинские самбистки выступили в Хабаровске
Вчера во Владивостоке завершились женский чемпионат и первенство Дальнего Востока по самбо.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, в Краевом доме культуры собрались сильнейшие самбистки из Приморского края, Хабаровского и Камчатского, а также Амурской и Сахалинской областей, Еврейской автономной области и республики Саха (Якутия). Всего более 100 участниц.
Сахалинскую область представляли воспитанница спортивного клуба «Дзюдокан» Юлия Шеина и Софья Мирошниченко из областной спортивной школы дзюдо и самбо. Южносахалинки боролись в весовой категории до 72 кг.
В первый соревновательный день Софья Мирошниченко уверено победила в юниорском первенстве. Во второй день ей удалось повторить свой успех и стать чемпионкой Дальневосточного федерального округа среди женщин. Юлия Шеина стала бронзовым призером Чемпионата.
- Стоит отметить, что уровень спортсменок зональных соревнований растет год от года. На текущем чемпионате и первенстве на ковер вышло 23 кандидата в мастера спорта, 12 спортсменок, имеющих спортивной звание «Мастер спорта России» и одна самбистка носит звание мастера спорта международного класса. Для наших спортсменок это замечательный результат! Обе девушки завоевали право защищать честь Сахалинской области на чемпионате России, который пройдет в марте 2018года в Хабаровске, - отметил руководитель федерации самбо Сахалинской области Альберт Югай.
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