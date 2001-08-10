Горный воздух готов к торжественному открытию
Готов сценарий праздничного открытия нового зимнего сезона на спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух». 23 декабря на гору приглашают всех сторонников активного образа жизни, горнолыжников и сноубордистов, которые давно подготовили свое снаряжение и ждут только одного – снега и начала катания на любимых и новых трассах.
Как сообщили ТИА «Острова» в туристическом комплексе, 23 декабря с 10 до 12 часов все участники праздника смогут подняться по канатной дороге до средней станции бесплатно, а там для них приготовят конкурсы и призы, фотосессию и бесплатный горячий чай, выступления творческих коллективов и зону фудкорта. Стартует сезон с традиционного массового спуска детских спортивных школ и клубов и всех любителей зимнего отдыха. Участники конкурсов и массового спуска получат лотерейные билеты, и один счастливчик станет обладателем сезонного безлимитного ски-пасса.
Также 23 декабря на «Горном воздухе» презентуют новый мультфильм компании «Сахалин Энерджи» о коте и Сене. Он посвящен правилам безопасного поведения на горнолыжных склонах.
«Горный воздух» откроет сезон уже в 57-й раз. Этой зимой там пройдут традиционные мероприятия: «Новый год на высоте» и «День снега» в январе, «День влюбленных» и «Царь горы» в феврале, «Снежная королева» в марте, и конечно, «Жаркий спуск» (в этом году в стиле Дикого Запада) и «Снежный карнавал» в конце сезона.
«Горный воздух» благодарит своих постоянных партнеров за сотрудничество и приглашает желающих присоединиться.
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