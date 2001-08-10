Соревнования в Южно-Сахалинске собрали свыше 200 гимнасток

В «Олимпия-Парке» прошло открытое физкультурное мероприятие по художественной гимнастике «Сахалинские звездочки». Его участницами стали свыше 200 юных спортсменок. Южно-Сахалинск представляли воспитанницы отделений художественной гимнастики ОГАУ «ФК «Сахалин», «МАУ ДО ДЮСШ по плаванию», «ДДюТ». Помимо них на медали претендовали «художницы» из Корсакова (СОК «Флагман») и Петропавловска-Камчатского (Детско-юношеский клуб»).

Как ТИА «Острова» рассказали в «Футбольном клубе Сахалин», первые выступления задали яркий тон всему мероприятию. Самые юные участницы уверенно и грациозно показывали свои индивидуальные программы, которые не оставили равнодушными многочисленных болельщиков на трибуне. Очень много родителей пришли поддержать своих дочерей, ведь для многих это были первые соревнования в жизни.

- Потрясающие эмоции испытываем, и поддерживаем, кстати, не только свою любимую доченьку, но и всех спортсменок. Понимаем, что каждой из них по-своему сложно, - рассказывает мама одной из юных гимнасток.

Затем на ковёр выходили гимнастки средней и старшей возрастной группы. Уровень, на котором участницы показывали свои индивидуальные программы, вызывал восторг у зрителей. Каждодневные тренировки участниц при подготовке к мероприятию не прошли даром. Они показали по-настоящему качественные выступления, наполненные профессионализмом и грацией.

На следующий день в соревнованиях настало время групповых упражнений. Многие из выступлений запомнились своими яркими постановками, которые гимнастки выполняли синхронно.

По итогам соревнований победителям и призерам были вручены грамоты, медали и ценные подарки.