Соревнования в Южно-Сахалинске собрали свыше 200 гимнасток
В «Олимпия-Парке» прошло открытое физкультурное мероприятие по художественной гимнастике «Сахалинские звездочки». Его участницами стали свыше 200 юных спортсменок. Южно-Сахалинск представляли воспитанницы отделений художественной гимнастики ОГАУ «ФК «Сахалин», «МАУ ДО ДЮСШ по плаванию», «ДДюТ». Помимо них на медали претендовали «художницы» из Корсакова (СОК «Флагман») и Петропавловска-Камчатского (Детско-юношеский клуб»).
Как ТИА «Острова» рассказали в «Футбольном клубе Сахалин», первые выступления задали яркий тон всему мероприятию. Самые юные участницы уверенно и грациозно показывали свои индивидуальные программы, которые не оставили равнодушными многочисленных болельщиков на трибуне. Очень много родителей пришли поддержать своих дочерей, ведь для многих это были первые соревнования в жизни.
- Потрясающие эмоции испытываем, и поддерживаем, кстати, не только свою любимую доченьку, но и всех спортсменок. Понимаем, что каждой из них по-своему сложно, - рассказывает мама одной из юных гимнасток.
Затем на ковёр выходили гимнастки средней и старшей возрастной группы. Уровень, на котором участницы показывали свои индивидуальные программы, вызывал восторг у зрителей. Каждодневные тренировки участниц при подготовке к мероприятию не прошли даром. Они показали по-настоящему качественные выступления, наполненные профессионализмом и грацией.
На следующий день в соревнованиях настало время групповых упражнений. Многие из выступлений запомнились своими яркими постановками, которые гимнастки выполняли синхронно.
По итогам соревнований победителям и призерам были вручены грамоты, медали и ценные подарки.
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