«Сахалин» уступил «Динамо-Казань» со счетом 0:3

В восьмом туре чемпионата женской волейбольной Суперлиги «Сахалин» принимал лидера турнира «Динамо-Казань». Результаты предыдущих игр между соперниками не отличались разнообразием. В каждом из них кому-то удавалось добиться победы в трех партиях. Сегодня «традиция» нашла свое продолжение. Правда, это ни в коей мере не обрадовало болельщиков островной команды. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПСК «Сахалин».

Матч начался с подачи капитана «Сахалина» Олеси Шаравской и ответной атаки Анастасии Самойленко. «Динамо-Казань» повело в счете, но тут же после ошибки соперника счет стал равным. На удар Элицы Василевой «Сахалин» ответил ярким моментом в исполнении Дарьи Володько. Не менее красивым был и удар Валерии Сафоновой, которой ассистировала либеро Тамара Зайцева. И все бы было ничего, если на другой половине площадке играл кто-то из аутсайдеров. Но на деле островитянкам противостоял один из самых титулованных клубов России последнего десятилетия. Соперницы исправно набирали очки и первый технический перерыв начался при счете 8:4 в их пользу.

Второй игровой отрезок начался с мощнейшего удара Олеси Шаравской, шансов отразить который у волейболисток из Казани было не больше, чем выиграть квартиру в мгновенной лотерее. Тут же Юлия Григорьева блеснула игрой на блоке и разница в счете скукожилась до двух очков (6:8). Впрочем, игроки «Динамо-Казань» быстро пришли в себя. Разрыв стал выглядеть угрожающим (7:13) и наставник «Сахалина» заменил Шаравскую на Светлану Парукову. Светлана, едва появившись на площадке, набрала очко в атаке, а затем отметилась эйсом. Но хозяйки площадки допустили несколько ошибок на приеме и гостьи стали чувствовать себя вполне комфортно (20:12) в их пользу. Дальше были эйс Володько и атака Григорьевой, а завершился сет эйсом Ирины Королевой – 25:16 в пользу «Динамо-Казань».

Второй сет начался с атаки Елены Литовченко, а затем счет быстро вырос до 3:0. Продолжить в том же духе у хозяек площадки не получилось. Ошибки на приеме привели к тому, что равновесие было восстановлено (4:4, 5:5). «Сахалин» опять вышел вперед (7:5), но не сумел справиться с подачами Ирины Воронковой, которая отправила команды слушать наставления тренеров при счете 8:7 в пользу «Динамо-Казань».

Литовченко выровняла цифры на табло (8:8), но гостьи набрали курьерский ход, трансформируя в очки едва ли не каждую свою атаку. Не прошло и десяти минут, как счет стал 16:9 в их пользу. Сафонова, красиво взмыв вверх, изменила цифры на 10:16. Но вновь начал подводить прием, и «камбэка» не получилось. В отдельные моменты блеснули Литовченко и Григорьева, и все же «Динамо-Казань» заслуженно довело партию до победы. Решающее очко принесла команде Элица Василева - 25:17.

В третьем сете гостьи попытались было уйти в отрыв. Однако Литовченко удались две атаки (2:2). В при счете 4:5 красиво пробила Парукова, а затем «Сахалин» набрал два очка подряд на блоке. Еще одна атака Паруковой и уже – 8:7.

«Сахалин» попытался сохранить инициативу, и благодаря атакам Литовченко, Паруковой и Григорьевой это ему долго удавалось. Второй технический перерыв подкрался незаметно (16:15 в пользу «Сахалина).

Элица Василева восстановила равновесие (16:16). А на подаче Анны Котиковой «Динамо-Казань» вышло вперед (18:16). Через несколько розыгрышей отставание увеличилось (21:17 в пользу гостей). На подаче Сафоновой «Сахалин» едва не совершил «камбэк» (21:22), но «Динамо-Казань» набрало три очка подряд и выиграло партию (25:21), а вместе с ней и матч (3:0).

- Скажу однозначно: мы играли лучше, чем с московским «Динамо». Была борьба, содержание игры было лучше. Поборолись, самоотдача была. Я считаю, что это положительный шаг вперед. Порадовал блок. Особенно в третьей партии. Это то, над чем мы работали. Жаль, что опять наделали своих ошибок. Нужно улучшать прием и нужно поработать над психологией. Когда догоняем – одно состояние команды, когда ведем в счете – другое. Не надо бояться выигрывать у любого соперника. Авторитетов нет. Надо играть! – проанализировал игру своей команды наставник «Сахалина» Константин Приходько.

- Безусловно, мы довольны результатом, который получили. Мы ехали за этой победой. Тяжеловато было после перелета. Спасибо девочкам за характер. Также спасибо игрокам «Сахалина» за содержательную игру. Очень приятно было играть в таком шикарном зале при таких болельщиках, - добавил главный тренер «Динамо-Казань» Ришат Гилязутдинов.

- Матч хороший. Немного не получилось. Считаю, что у нас все впереди, и мы все исправим. Еще полсезона впереди. Все будет хорошо, - обещает Светлана Парукова, признанная лучшим игроком в составе «Сахалина».

«Сахалин» - «Динамо-Казань» - 0:3 (16:25, 17:25, 21:25).

Время 1:15 (00:23, 00:25, 00:27). Очки 54:75. Подача 2:8. Блок 8:9. Атака 28:44. Ошибки соперника 16:14.

«Сахалин»: Литовченко – 9 очков, Парукова – 7 (1 эйс, 2 блока), Синицына – 1 (1 блок), Новик, Сафонова – 7 (1 блок), Шаравская – 2, Григорьева – 6 (3 блока), Володько – 6 (1 эйс, 1 блок), Зайцева (либеро), Панычева (либеро).