Островитяне с Чхунчхоне одержали победу над командой Кореи по хоккею

Островитяне с Чхунчхоне встретились с одним из аутсайдеров азиатской хоккейной лиги корейской командой «Хай 1». С последней игры в составе островитян произошли изменения. Об этом ТИА «Острова» сообщили в ПСК «Сахалин».

На лед не вышел Тимофей Шишканов. Капитан команды в прошлом матче получил болезненный удар в район ключицы и пока оправляется от травмы. Его место в составе «синих» занял Алексей Ткачук, а крайнего нападающего в первом звене сыграл, пропустивший матч, Михаил Климчук. Ворота защищал Ян Шелепнев, отличившийся «сухарем» во втором матче с «Дэймунг Киллер Вэйсл». И в этой игре голкиперу удалось сохранить свои владения в неприкосновенности. По его воротам соперники нанесли около 30 бросков. А во втором периоде и вовсе шайба была на линии ворот, но игроки защиты не позволили ей пересечь заветную границу.

Джейсону Бакашихуа, защищающему ворота «Хай 1», уйти со льда с хорошей статистикой игроки «Сахалина» не дали. Первой шайбой в матче отметился Ткачук на пятой минуте встречи, броском под перекладину замкнув передачу Алексеева на дальнюю штангу .

Второе взятие ворот «Хай1» пришлось на концовку второго периода. После удаления со стороны хозяев, вбрасывание шайбы перенеслось в их зону. Еремин удачно сыграл на точке, Климчук перевел шайбу на синюю линию, от куда её кистевым броском в сетку доставил Фахрутдинов.

Финальный аккорд в матче островитяне поставили на 48 минуте, реализовав большинство. Алексеев с синей линии бросил по воротам, первым на подборе оказался Голышев, но центральный нападающий не стал добивать сам, а оттянув на себя игроков защиты и голкипера, отдал передачу на Зацепилина, которому только и оставалось, что доставить шайбу в пустые ворота.

«Сегодня по самоотдаче была запредельная игра. Все боролись, ложились под шайбу, не жалели себя. Выделить кого-то одного невозможно, потому что все молодцы без исключения. Ян сыграл снова «на ноль». Результат положительный для нашей команды, тем не менее отмечу, на мой взгляд, некачественную работу судьи. И сейчас я не говорю о корейском арбитре. Сегодня по игре был стопроцентный буллит, также соперник нанес удар в голову. И снова эти серьезные моменты остались без внимания» - отметил главный тренер хоккейной команды «Сахалин» Михаил Комаров.

У островитян впереди еще три игры, но для того, чтобы обеспечить себе первое место в регулярном чемпионате АХЛ, «Сахалину» необходимо набрать лишь одно очко, но как отметил наставник команды, игроки и тренерский персонал не смотрят на турнирную таблицу, а делают свою работу.

Следующий матч с «Хай 1» хоккеисты проведут сегодня. Начало в 21:00

«Хай 1» - «Сахалин» 0:3.

Голы: 0:1 Ткачук ( Голышев, Алексеев, 4:25), 0:2 Фахрутдинов ( Еремин, Климчук, 38:46, +1), 0:3 Зацепилин (Голышев, Храпак, 47:12, +1).