В традиционном турнире по самбо участвовали команды пяти городов

Около 100 спортсменов из Александровска-Сахалинского, Анивы, Долинска, Корсакова и Южно-Сахалинска вышли на ковер, чтобы принять участие в традиционном XVIII открытом личном турнире по борьбе самбо среди юношей и мужчин, посвящённом памяти сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Состязания прошли в зале специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва по греко-римской борьбе г. Южно-Сахалинска. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-центре «Федерации дзюдо и самбо».

- Победители и призеры соревнований были определены в трех возрастных группах (юноши 2000 – 2002, 2003 – 2005 г.р. и мужчины), - пояснил первый вице-президент Сахалинской региональной общественной организации «Федерация дзюдо и самбо» Валентин Кардаш.

Мастер спорта Алан Тегетаев – один из самых опытных островных самбистов. В этот раз он подтвердил свое реноме, уверенно став победителем в весовой категории свыше 100 кг. Зная его максимализм, можно не сомневаться, что это далеко не предел для талантливого борца.

Вместе с ним поздравления с победой в состязаниях мужчин принимали Владислав Лим (до 57 кг), Артем Кубеков (до 62 кг), Владислав Ким (до 68 кг), Азамат Алхаматов (до 74 кг), Артур Бизиков (до 82 кг), Александр Ярков (до 90 кг) и Мурат Буклов (до 100 кг).

Владислав Ким и Алзамат Алхаматов представляли Аниву, остальные борцы из Южно-Сахалинска.

В младшей возрастной группе обладателями золотых наград стали Владимир Сологубов, Алексей Максутов и Александр Татаренков (все – Александровск-Сахалинский), Андрей Капрецев и Михаил Созинов (оба – Анива), Максим Сергеев, Даниил Миняков и Никита Полозов (Корсаков), Иван Урусов (Южно-Сахалинск). Причем, Михаил Созинов победил второй год подряд.

В состязаниях юношей 2000 – 2002 г.р. отличились Артем Ушаков, Даниил Федотов, Кэнан Байрамов, Дмитрий Чапышев, Малик Магомедбеков, Артем Золотарев, Евгений Ничиухин (все – Корсаков), Алексей Калинин (Южно-Сахалинск), Владислав Душинский (Анива).