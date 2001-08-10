Ноглики готовятся к областному турниру по вольной борьбе

9 декабря в Ногликах состоится XIII традиционный областной турнир по вольной борьбе, посвященный памяти тренера-преподавателя Михаила Кучерова. Состязания пройдут в спортивном комплексе «Арена». Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, на ковер выйдут свыше 100 «вольников» из десяти населённых пунктов острова (Анива, Корсаков, Макаров, Невельск, Ноглики, Оха, Поронайск, Тымовск, Шахтерск, Южно-Сахалинск).

- Все помнят Михаила Владимировича как хорошего человека и тренера. По распределению Хабаровского государственного института физической культуры 5 августа 1989 года он, будучи молодым специалистом, приехал в Ноглики. В том же году у нас открылось отделение вольной борьбы. За время работы Михаил Кучеров воспитал плеяду чемпионов и призёров дальневосточных турниров, среди которых Андрей Ким, Владимир Ким, Андрей Нагорный, Андрей Попов, - рассказали в отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации Ногликского района.

Начало соревнований в 10:00. В 12:00 состоится торжественное открытие турнира. Организаторы приглашают болельщиков посмотреть схватки сильнейших борцов региона. Вход свободный.