Сахалинские горнолыжники пробились в десятку лучших на Кубке России
Абзаково стало местом проведения первого этапа Кубка России 2017-2018 года по горнолыжному спорту. Программа этапа включает в себя четыре гонки (по две в слаломе-гиганте и слаломе у мужчин и женщин).
Участниками состязаний стали около 200 спортсменов из 20 регионов нашей страны, а также горнолыжники из Беларуси, Казахстана, Кореи и ряда других государств. В числе тех, кто вышел на старт, члены сборной команды Сахалинской области.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, в первом мужском слаломе лучший результат среди островитян показал Артем Кашинцев. По сумме двух попыток он проиграл третьему призеру всего лишь 0,06 секунды и занял четвертое место. На шестой строчке итогового протокола – Кирилл Казаков.
12-е место занял Леонид Трясов, 14-е – Владислав Осипов, 16-е – Александр Михайлов. У Михайлова, к слову, лучшее время среди спортсменов 2001 г.р. На 32-м месте – Назар Чернов, на 35-м – Александр Кудрявцев.
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