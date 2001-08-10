В Южно-Сахалинске стартовал семинар для футбольных арбитров

В Южно-Сахалинске начался семинар для островных футбольных арбитров, который проводят специалисты Российского Футбольного Союза. Занятия проходят на базе ОГАУ «ФК «Сахалин».

На остров прилетели первый заместитель департамента судейства и инспектирования РФС Кирилл Верхолетов, руководитель арбитров ПФЛ (профессиональная футбольная лига) Вячеслав Харламов, глава судейско-инспекторского комитета ДФС (дальневосточный футбольный союз), член судейского комитета РФС Сергей Мацюра. Их приезд стал возможен благодаря активной работе Ивана Горшечникова на посту руководителя «Школы юного арбитра».

Как сообщили ТИА «Острова» в «Футбольном клубе «Сахалин», первый день семинара был разделен на два блока. Сначала состоялось теоретическое занятие, в ходе которого организаторы оценили уровень знаний футбольных правил участников мероприятия. Для этого были проведены тесты (в том числе, в видеоформате), где обучающиеся пытались разобраться в предложенных игровых ситуациях и найти правильное решение.

Во второй половине дня в комплексе «Олимпия-Парк» прошло тренировочное занятие. Кирилл Верхолетов с коллегами уделили особое внимание фиксированию офсайдов и работе судей с флажком.

- «Школа юного арбитра» позволила своим слушателям получить основные навыки работы футбольных судей. Поэтому мы сейчас работаем над тем, чтобы помочь ребятам расти дальше, - подвел итоги первого дня семинара Сергей Мацюра.