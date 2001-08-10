Капитан сборной России по мини-футболу провел мастер-класс в Южно-Сахалинске

Игрок тюменского клуба, заслуженный мастер спорта, а также серебряный призёр чемпионатов России-2010 и Европы-2012 посетил областной центр, чтобы посмотреть, как на острове развивается мини-футбол, и как помочь его продвижению.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, в рамках приезда Переверзев провёл для старшеклассников Гимназии №2 и женского футбольного клуба «Ювента» мастер-класс по мини-футболу. Юношам и девушкам была предоставлена уникальная возможность погонять мяч с именитым спортсменом. Футболист показал подрастающему поколению основные упражнения для разминки, а после, поделив участников на команды, провёл с ними матч в качестве арбитра.

Марьяна Хачатрян играет в «Ювента» 2,5 года. За это время команда достигла больших успехов, став победителем дальневосточных соревнований. В будущем Марьяна хочет стать профессиональной футболисткой.

- Обожаю футбол! Очень интересный вид спорта, который даёт огромный заряд энергии и хорошего настроения, - поделилась девушка. - Мастер-класс тоже понравился. Николай научил, как правильно открываться, как играть в защите, в нападении и т.д. Такие занятия очень полезны, узнаёшь много нового для себя.

По словам Переверзева, главной целью было не столько научить, сколько познакомиться с ребятами, пообщаться, побегать вместе и подарить детям хорошее настроение. Спортсмен рассказал, что в юности окончил школу большого футбола, поскольку на тот момент мини-футбол в его городе был не развит. Позже попал в профессиональную команду Тюмени, где играет по сей день.

- Мне очень нравится, что на Сахалине уделяют большое внимание данному виду спорта, - отметил футболист. - Хочется, чтобы дети сами выбирали, в какой футбол им играть и каким видом спорта заниматься. Сегодня у них есть такая возможность. Региональная власть этому активно способствует.

Он добавил, что планирует всячески поддерживать развитие мини-футбола на Сахалине, в том числе на уровне ассоциации мини-футбола России.

- Главная задача таких мероприятий - популяризация в области различных видов спорта, - подчеркнул заместитель министра спорта и молодёжной политики региона Егор Умнов. - На сегодняшний день занятия физической культурой и спортом, ведение здорового образа жизни набирает популярность среди сахалинской молодёжи. А встречи с российскими чемпионами ещё больше способствуют этому. Ведь не каждый день предоставляется возможность пообщаться вживую с известными спортсменами.

По словам замминистра, сегодня министерство спорта совместно с министерством образования области ведёт целый ряд интересных проектов, направленных на популяризацию спорта среди школьников. Один из ярких примеров – «Лыжи в школу», когда ребята могут заниматься лыжной и горнолыжной подготовкой вне школьных занятий. В настоящий момент прорабатываются вопросы внедрения таких проектов, как "Коньки в школу" и «Хоккей в школу», и, конечно же, мини-футбол.

- Мини-футбол очень популярен, его любят миллионы людей. Создание условий для занятий данным видом спорта, безусловно, играет важную роль в физическом воспитании молодёжи, - добавил Егор Умнов.