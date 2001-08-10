«Сахалин» обошел «Хай 1» со счетом 3:2

На второй матч «Хай 1» островитяне выходили не просто в роли лидеров, а как команда, до чемпионства которой не хватает всего одного очка.

«Сахалину» было достаточно перевести игру в овертайм, чтобы довольствоваться досрочной победой в «регулярке». Однако подопечные Михаила Комарова завершили встречу в свою пользу. Не обошлось без волнующей концовки. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ПСК «Сахалин».

Открыли счет в матче островитяне на 36 минуте игры. Старцев с пятака довел до ума атаку Климчука, успешно сыграв на добивании. Голу первого звена предшествовала добрая пятерка опасных моментов у ворот Бакашихуя, команду в лидеры мог выводить Ткачук и Сенатор, бросавшие с метра, добивание Курвякова американский вратарь был вынужден отражать впадении, а трехходовке «красных», завершившейся перепасовкой Старцева и Еремина, не хватило считанных сантиметров. В целом второй отрезок можно записать в актив островной команды. «Сахалин» остро атаковал и минимизировал подходы в собственным владениям.

После перерыва игра заметно изменилась. Соперник добавил в скорости, заставив островитян совершать простые ошибки при выходе из зоны и в центре площадки. Стоит отдать должное корейское стороне, уже на третьей минуте отрезка подопечные Бае Юнгху были близки к взятию ворот, шайба угодила в штангу. Улыбнулась удача «Хай1» на 45 минуте встречи. При игре четыре на четыре Ким атаковал ворота Шелепнева, с первым броском голкипер справился, но добивание осталось за форвардом. На исходе первой половины отрезка команду в лидеры вывел Чои, замкнув прострел партнера от края площадки.



Концовка встречи выдалась куда более эпичная, чем пожалуй все встречи с «Хай1», которые, кстати, в этом сезоне завершились победами «Сахалина».

Вторая пропущенная шайба разбудила сахалинскую команду. Островитяне создали высокий трафик у ворот Бакашихуа, а за две минуты до окончания игрового времени сняли голкипера в пользу шестого полевого. «Морские львы» смогли разыграть лишнего. В овертайм команду вывел Старцев, оформив дубль в матче.

Третий матч подряд оборачивается для «Сахалина» безголевым овертаймом, исход встречи решался в серии буллитов.

За пять, отведенных правилами, бросков соперники отличились по разу. В составе «Сахалина» шайбу забросил Ткачук. Шестой удар исполнял Алексеев, защитник реализовал свою попытку. А его оппонент по буллиту Свифт не смог переиграть Шелепнева. Итог встречи 2:3 в пользу островитян. «Сахалин» празднует 20-тый выигранный матч и досрочную победу в регулярном чемпионате АХЛ. Следующую игру островитяне проведут завтра . Соперник - действующий чемпион лиги «Аняьн Халла». Начало матча в 21:00 по сахалинскому времени.

Михаил Комаров: «Если бы соперник играл так, как с нами, на протяжении всего чемпионата, то был бы в первой тройке»

Комментарий главного тренера ХК «Сахалин» Михаила Комарова:

-Опять очень тяжело. Если бы соперник играл так, как с нами, на протяжении всего чемпионата, то был бы в первой тройке. Сегодня они бились насмерть.

- Сегодня практически все, кто исполнял буллиты, до этого в чемпионате в послематчевой серии бросков не учавствовали. Почему решили поменять исполнителей?

- Сыграв вничью, мы обеспечили себе досрочно первое место в чемпионате. Напряжение моментально снялось. Был вопрос - «кто забьет?». Ребята подняли руки и по очереди были записаны. Кто успел, тот и записался.

-Ходит информация про «Аньян Халлу», что команда будет играть не основным составом, накануне клуб заявил двух игроков 1995 года рождения и младше.

- Я это не знаю. Лед покажет. Но нам доводилась и информация, что в составе «Хай 1» не будут играть сборники, но все они были , в том числе и Свифт. Так что настрой на «Халлу» боевой. Возможно, с ними нам предстоит играть или в финале или раньше. Хочется верить, что корейцы будут играть не основным составом, нашим пацанам будет полегче. Они и так уже измотаны. Но соперники не в том положении, чтобы разбрасываться очками, на пятки наступают японские команды.

«Хай 1» - «Сахалин» 2:3 (Б).



Голы: 0:1 Старцев (Логинов, Климчук, 35:22) 1:1 Ким ( Ким, Свифт, 44:40), 2:1 Чои ( Мин, 48:42), 2:2 Старцев (Климчук, Ткачук, 58:32), 2:3 Алексеев (Б).