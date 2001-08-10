В Южно-Сахалинске вновь состоялся «Танцевальный калейдоскоп»

В южно-сахалинском Конгресс-Холле ТДЦ «Столица» отгремели финалы чемпионата и первенства Сахалинской области по танцевальному спорту, которые по традиции проходят в рамках турнира «Танцевальный калейдоскоп».

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, около трехсот спортсменов из Южно-Сахалинска, Холмска, Поронайска, Долинска, Корсакова разыграли 20 комплектов медалей и право представлять регион на зональных соревнованиях через месяц.

Со вступительным словом выступил заместитель министра спорта и молодежной политики Егор Умнов. Он отметил, что «Танцевальный калейдоскоп» - это одно из самых красивых, зрелищных, ярких событий в спортивной жизни Сахалинской области.

- Желаю участникам успеха, а зрителям получить максимум эмоций, ведь танцевальный спорт - это любовь, страсть, чувства, - отметил замминистра.

Шоу программу открыл хореографический ансамбль «Сказка» под руководством Натальи Полей с ярким этническим танцем «Звуки Севера». Позитивный настрой в течение всего турнира поддерживал ведущий Дмитрий Предко не только интересными и познавательными комментариями перед каждым выступлением. Вице-президент региональной федерации танцевального спорта на собственном примере поддержал начинающих спортсменов, выйдя с самыми юными участниками на паркет в перерыве между выступлением профессиональных пар.

Ну, а выступления профессиональных пар стало главным украшением вечера. Финалисты в возрастных группах от 12 лет показывали свои умения в двух танцевальных программах - «Европейской» и «Латиноамериканской». Первая включала в себя квикстеп, медленный вальс, танго, медленный фокстрот и венский вальс, а вторая - самба, ча-ча-ча, румба, пасодобль и джайв. Щедрыми овациями зрители благодарили выступающих за интересную программу.

Судьи из Южно-Сахалинска, Находки, Владивостока, Хабаровска, Москвы и Холмска выявили лучших спортсменов. Чемпионат области выиграла Мария Никитина и Ярослав Шеренков влатиноамериканской программе, а Ирина Фирсова и Евгений Никитин в европейской. В старших юниорах высокий класс показали Камилла Тугунарь и Александр Филатов, в младших - Мария Попова и Давид Предко, а среди молодежи не было равным паре Полины Астаховой и Якова Предко. Все они выиграли обе танцевальные программы и, соответственно, двоеборье.

Лучшие спортсмены отправятся в конце января во Владивосток, где пройдут зональные чемпионаты и первенства округа по танцевальному спорту.