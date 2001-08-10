Сахалинские пловцы посетят всероссийские соревнования в Астрахани

В Южно-Сахалинске подвели итоги областного чемпионата по плаванию. В соревнованиях принимали участие более 170 спортсменов областного центра, Корсакова, Холмска и Охи. Островные пловцы оспорили 108 медалей турнира и поборолись за право участия во всероссийском чемпионате. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Юноши (2001-2002 г.р.) и девушки (2003-2004) померились силами в вольном стиле, плавании на спине, брассе и баттерфляе, а также комплексном плавании.

Участники показали высокий уровень мастерства. Некоторые из них завоевали по нескольку медалей. Лучшие результаты показали южносахалинцы и холмчане.

Так, Дмитрий Крюковский занял первые места в 50-метровом заплыве на спине и комплексном плавании на 100 метров. Павел Коренухин лучше всех проплыл вольным стилем (100 метров), а также брассом и баттерфляем (50 метров). Мастер спорта Артём Милешко взял золото на 100 и 200-метровках в брассе и на 400 метрах в вольном стиле. Дмитрий Ермаков из Холмска победил в заплывах на 100 и 200 метров в дисциплине баттерфляй и успешнее всех проплыл вольным стилем на 800-метровке. Также в вольном стиле равных не было Сергею Егорову (50 метров) и Денису Моденову (1500 метров). Последний также занял первую позицию в 200-метровом заплыве на спине. Даниил Кучер отличился в комплексном плавании на 200 и 400 метров, Артур Дедяхин - на двухсотке вольным стилем, а Тимофей Савченко – в комплексе (200 метров).

Среди девушек лучшие результаты показали Софья Тутасова (50,100 и 200 метров на спине), Наталья Винокуренкова (100 и 200 метров - вольный стиль, 50 метров - брасс), холмчанка Арина Литвинчук (100 и 200 метров - брасс, 100 - баттерфляй), Кристина Коннова (200 метров - баттерфляй, 200 - комплекс), Дарья Коровина (1500, вольный стиль), Ева Леченко (100 и 400 метров – комплекс, 800 - вольный стиль) и Ким Ю Ми (50 метров, вольный стиль и баттерфляй).

- В целом спортсмены показали хорошие результаты. По сравнению с прошлым годом уровень мастерства значительно вырос, - отметил председатель региональной федерации плавания Владимир Винокуренков.

По итогу чемпионата пятерых пловцов зачислили в сборную команду Сахалинской области для участия во Всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек, которые пройдут с 16 по 21 декабря в Астрахани. Так, честь островного региона будут отстаивать Артём Милешко, София Тутасова, Денис Моденов, Дмитрий Крюковский и Денис Ганюшин.