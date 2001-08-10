Островное самбисты победили в международном новогоднем турнире

В приморском городе Артем завершился VI Международный новогодний детский турнир среди команд спортивных клубов по самбо.

Традиционный турнир по самбо является самым многочисленным юношеским соревнованием по самбо в России. В этом году в нем приняли участие 48 спортивных коллективов из 6 регионов России, а также три клуба из Республики Корея. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Сахалинскую область представляли воспитанники СК «Дзюдокан» из Южно-Сахалинска, областной спортивной школы самбо и дзюдо, и корсаковского клуба «Питбуль».

В соревновательный день состоялось командное первенство среди команд возрастной группы 2004 г.р. и младше. Борьба проходила в формате «стенка на стенку», на четырех коврах. В командном турнире участвовало более 300 самбистов из 25 сборных команд клубов. Самым юным спортсменам было всего 6 лет. К сожалению, сахалинцам не удалось оказать достойного сопротивления своим более опытным соперникам, и после второго круга все три островные команды выбыли из борьбы.

Во второй день соревнований почти 700 самбистов в трех возрастных группах сражались уже в личном первенстве. Соревнования проводились среди юношей и девушек, а также среди юношей по боевому самбо в 60 категориях, по «олимпийской системе» на выбывание. По такой системе проведения соревнований для успешного результата от борцов требуется проявление более высокой концентрации сил, твердости характера и стремлении к победе.

Именно это в полной мере показали воспитанники сахалинского клуба «Дзюдокан». Победителем турнира в весовой категории до 38 кг стал Матвей Коваленко. Серебро завоевали Матвей Боронин (до 41 кг), Даниил Ким (до 65 кг) .

Особенно трудный путь к пьедесталу был у Ильи Резникова и Тимофея Кондратьева. В весовой категории до 32 кг, где они выступали, боролись 64 участника. Но, несмотря на такое количество соперников, Илья и Тимофей, уступив только победителю Сосу Манукяну из Дальнереченска, заняли второе и третье места соответственно.

Обладателями бронзовых медалей стали также Олег Качаев в весовой категории 55 кг, воспитанник СК «Дзюдокан», Махмасаид Азизов ( в/к 41 кг) из областной школы самбо и дзюдо, и Владислав Максимов (в/к 50 кг) из Корсакова.

В шаге от пьедестала остановились Ярослав Ещеганов (в/к 28 кг), Никита Марьиных (в /к 25 кг), Дмитрий Акатов (в/к 32 кг), Артем Гавриков (в /к 25 кг). Все юноши представляют спортивный клуб «Дзюдокан».

По прибытию на остров юные самбисты начнут активную подготовку к открытому региональному турниру по самбо, который состоится 15 и 16 декабря в Поронайске.