«Элвари-Сахалин» начали серию игр с победы

Накануне в Южно-Сахалинске стартовали матчи 6 тура чемпионата России-2018 среди мужских команд Высшей лиги «Б» (зоны «Запад»).

Как ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области, первыми на площадку волейбольного центра «Сахалин» вышли команды «Подмосковье» (Одинцово) и «Кристалл» (Воронеж).

Волейболисты из Подмосковья с самого начала уверенно начали игру, и на протяжении всех трех партий имели преимущество над соперником. Итог игры – 3:0 (25:23, 25:23, 25:22).

Для победы над волейболистами «Технолог-Белогорье» сахалинскому «Элвари-Сахалин» понадобилось четыре партии. Первые два периода островитяне уверенно контролировали ход матча (25:21, 25:19). В третьей партии игроки «Технолог-Белогорье» «вернулись в игру» и завершили сет в свою пользу (29:27). В заключительном периоде сахалинцы вновь взяли игру в свои руки и не позволили соперникам добраться до рубежа в 20 очков (25:17). Итог игры – 3:1 в пользу «Элвари-Сахалин».

Сегодня командам предстоит встретиться вновь, начало игры в 19:00. А уже 9 декабря соперником островной команды станет воронежский «Кристалл».