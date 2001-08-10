Сахалинский лыжник готовится к Олимпийским играм

Сахалинский летающий лыжник Александр Баженов - один из претендентов на поездку в Пхёнчхан, входит в состав сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина. Сегодня он продолжает подготовку в составе национальной команды и принимает участие в квалификационных стартах. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

Недавним решением исполнительный комитет МОК дисквалифицировал Олимпийский комитет России, однако, отдельные российские спортсмены могут быть допущены к Играм в Корее. При этом президент России Владимир Владимирович Путин заявил, что не видит препятствий для участия спортсменов в нейтральном статусе.

22-летний лыжник сейчас находится на тренировочном сборе в Нижнем Тагиле, где недавно принял участие в этапе Кубка мира и занял седьмое место из всех российских участников, не совсем удачно прыгнув в квалификации.

- Александр нацелен на поездку в Корею. Подготовка идет по плану, надеюсь, что всё получится, - поделился тренер Владимир Владимирович Спиваков. - Не могу комментировать его отношение к участию в Олимпиаде под нейтральным флагом. Пока этот вопрос решается.

В ближайшее время Александр Баженов отправится на этапы Континентального Кубка в Европе, а после примет участие в «Турне Четырех Трамплинов». Тогда будет ясна его форма для участия в Чемпионате Мира и Олимпийских Играх.

Еще один сахалинец Владимир Игушкин, специализирующийся в парасноуборд-кроссе, претендует на поезду в Корею. Он только что вернулся с этапа Кубка мира, где выступал под нейтральным флагом. Сегодня вопрос участия российской паралимпийской сборной еще не решен.

Нужно отметить, что в островном регионе все готово для того, чтобы принять сборные команды России на финальный этап подготовки перед Пхёнчханом. Достигнуты договоренности по размещению, питанию и логистике. Министр спорта и молодежной политики Сахалинской области в ближайшее время отправится в Москву, где, скорее всего, будет принято окончательное решение о приезде на Сахалин национальных сборных команд.