10 сахалинских лыжников вернулись из Китая победителями

В китайском городе Ванлонг стартовал этап Кубка Азии (Far-East Cup) по горнолыжному спорту. Первыми прошли мужские и женские гонки в слаломе.

Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики области, лучшей из россиянок стала сахалинка Софья Матвеева с 6-м результатом. Полина Мельникова финишировала двенадцатой, а Наталья Шерина показала тринадцатый результат. Еще две островные спортсменки, воспитанницы областной школы по горнолыжному спорту и сноуборду Анастасия Горностаева и Владислава Буреева сошли на второй трассе.

Среди мужчин сахалинец Владислав Новиков стал в гонке пятым, а ещё один россиянин - Константин Рябица финишировал восьмым. Алексей Овчинников показал двенадцатый результат, а Алексей Жилин стал 23-м.

Стоит отметить, что в женской гонке стартовало более 40 спортсменов, в мужской - более 120.