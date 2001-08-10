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15:56, Вчера | Новости спорта Сахалина и Курил
Сахалинец завоевал серебро на 1 этапе Кубка России
Накануне на горнолыжном курорте Абзаково завершился очередной соревновательный день 1 этапа Кубка России по горнолыжному спорту. На первый мужской слалом вышло 98 горнолыжников, на второй трассе финишировало всего 49.
Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, по итогам гонки обладателем бронзовой медали стал сахалинский спортсмен, воспитанник областной школы по горнолыжному спорту и сноуборду Владислав Осипов. Он проиграл победителю Никите Гурьянову 1,18 сек. Вторым стал Антон Анджиевский.
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