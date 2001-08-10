Чемпион мира провел мастер-класс в Смирных

Более 30 человек приняли участие в первом мастер-классе по кикбоксингу в Смирных.

Совсем недавно в Смирных открылось отделение областной федерации кикбоксинга. С первым мастер-классом для начинающих спортсменов приехал мастер спорта международного класса, чемпион мира, чемпион Европы среди профессионалов, многократный чемпион России Эрес Сарыглар. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

- Все прошло просто отлично! Так как до этого дети не занимались боевыми единоборствами, мы для них приготовили несложные упражнения для новичков - подводящие и координационные, посредством которых уже можно плавно переходить на более точные элементы техники кикбоксинга, - отметил руководитель региональной федерации кикбоксинга Алексей Буторин.

Для первого раза на тренировке разрешили присутствовать родителям новоявленных кикбоксеров, а также спортсменам без специальной формы.

Появление нового вида спорта в районном центре вызвало небывалый интерес у мальчишек и девчонок. После первой тренировки в ряды спортсменов записалось более 40 детей. При этом, некоторые будут приезжать на занятия из соседних населенных пунктов.