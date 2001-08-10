В Южно-Сахалинске пройдет второй заплыв для подготовки к триатлону

Оргкомитет «Сахалинского Триатлона» приглашает всех желающих продуктивно провести зимний период - принять участие в ежемесячных заплывах на время в южно-сахалинском городском бассейне и готовиться к ним, постепенно набирая форму к лету.

Как сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, серия из шести мероприятий началась в ноябре соревнованием на 100 метров, в это воскресенье в городском бассейне пройдет заплыв уже на 200 метров, будут разыграны ценные призы.

- Одним из главных ограничителей развития триатлона на Сахалине является недостаточная плавательная подготовка потенциальных участников, - поделился главный организатор Сахалинского триатлона Антон Воротыляк. - Готовиться людям надо загодя, поэтому мы решили использовать такой формат регулярных мероприятий в зимний период, а также напоминать сахалинцам о предстоящем триатлоне. Для кого-то это станет местом отточки мастерства, а для кого-то шансом научиться уверенно плыть.

Серия заплывов «Sakhalin Marathon 2400» проходит в шесть этапов: 12 ноября - 100 метров, 10 декабря - 200 метров, 14 января - 300 метров, 4 февраля - 400 метров, 11 марта - 600 метров, 8 апреля - 800 метров. На них приглашаются любители и начинающие от 18 лет и старше. Начало в 13:30. Для тех, кто по каким-либо причинам пропустил заплыв, организуются дозаплывы в будние дни также раз в месяц.

После каждой дистанции составляется общий рейтинг по возрастным группам - можно оценить свой прогресс относительно других. Это придает людям мотивацию чаще посещать бассейн, начать работу над техникой.

- В первом заплыве и дозаплыве приняло участие 55 сахалинцев и гостей региона, - рассказал Антон Воротыляк. - Более десяти из них объединились в подготовительную группу и начали два раза в неделю заниматься с тренером, готовиться к триатлону.

Для старта необходимо получить медицинскую справку во врачебно-медицинском диспансере, которая теперь действительна до 6 месяцев. Партнером мероприятия стал магазин «SkiMir». Вся информация о заплывах по телефону +79585432215 (WhatsApp).