В Южно-Сахалинске отметили 70-летие островного спорта

Сегодня министерство спорта и молодежной политики отмечает знаменательную дату – 70 лет со дня образования исполнительного органа власти в сфере физической культуры и спорта Сахалинской области.

Первым мероприятием в череде праздничных событий сегодняшнего дня явилась панельная дискуссия «Сахалин и Курилы – острова спорта». Ее участниками стали представители органов муниципальной власти, руководители спортивных федераций, спортсмены, спортивных школ со всего региона, представители бизнеса, а также прошлые и нынешние руководители спортивной отрасли. Об этом ТИА острова рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области.

- За последнее время в наш Поронайский район стал по истине спортивным. Совсем недавно, при поддержке министерства спорта и молодежной политики открыта лыжная база, проложена трасса, а также закуплен новый инвентарь. Помимо этого ежегодно мы заливаем 12 катков, для населения в 22 тысячи человек, это очень хороший показатель. А самое важное, что население пользуется этими объектами, - отметил начальник управления физической культуры и спорта Поронайского района Вадим Таксанов. - В этом году распахнул свои двери физкультурно-оздоровительный комплекс «Поронайск-Арена» с универсальным игровым залом и бассейном. Такого у нас в районе никогда не было, и поронайцы с удовольствием приходят туда и занимаются спортом.

Главными спикерами встречи стали министр спорта и молодежной политики Сергей Буренков, председатель Сахалинской областной Думы Андрей Хапочкин, а также двукратный олимпийский чемпион, председатель постоянного комитета по спорту, туризму и молодежной политики облдумы Олег Саитов. Представители власти ответили на самые разные вопросы, вспомнили достижения сахалинских спортсменов, которые прославили островной регион далеко за его пределами, а также обозначили перспективы развития отрасли на будущее.

Участники панельной дискуссии поделились воспоминаниями о прошлом, задавали самые волнующие вопросы: от строительства музея сахалинского спорта до проведения в 2019 году первых спортивных зимних игр «Дети Азии», а также затронули интересующую всех россиян тему о недопуске сборной России на предстоящую Олимпиаду в Корее.

Высказался на эту тему двукратный олимпийский чемпион по боксу, председатель сахалинской федерации бокса Олег Саитов. Он отметил, что для каждого спортсмена выступление на Олимпиаде является вершиной карьеры. И как сейчас поступают с российской сборной, в которой, к слову, возможно будет выступать сахалинский спортсмен, несправедливо и подло.

- Здесь право решать всех спортсменов индивидуально. Но мое мнение, если бы наша страна проигнорировала эти Олимпийские игры, то сразу игры потеряли бы статус, и не были бы такими яркими. Прошлая Олимпиада показала, что во всех зимних видах спорта россияне занимают ведущие позиции. И отстранять от игр всех спортсменов – это неправильно. Отдельных атлетов, которых уличили – да, спортивных начальников – да, но не всю страну. Ведь спортсмены отбирались на игры под своим флагом, и лишать их этого на Олимпиаде - подло.

Острой темой обсуждения стал вопрос развития адаптивного спорта в Сахалинской области.

- Вопрос о том, что нам необходимо развивать в области адаптивную физическую культуру является одним из важнейших направлений, и на сегодняшний момент этот вопрос активно решается. В течение года мы рассматривали разные варианты для создания центра по адаптивной физической культуре и спорту. В итоге, уже на сегодняшний день принято решение о приобретении помещения на улице Больничной и после приведения его в соответствие всем предъявляемым требованиям и нормам, на его базе откроем этот центр, - отметил Сергей Буренков. – При этом, совсем недавно островной регион посетила комиссия минвостокразвития России. При посещении горы Парковой, они отметили, что склоны подходят для спортсменов-инвалидов, и оговорили вопрос, что в рамках строительства нового здания на базе горнолыжной школы будет спроектирован сектор для спортсменов адаптивной физической культуры.

Андрей Хапочкин добавил, что после открытия нового реабилитационного центра в начале следующего года, который станет лучшим на Дальнем Востоке, спортсмены смогут в полной мере пользоваться всеми услугами центра.