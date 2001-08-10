Островные баскетболисты стали фаворитами турнира первенства России

В Хабаровске начался зональный турнир первенства России по баскетболу среди юношей не старше 17 лет («Дальний Восток»). На площадку вышли баскетболисты 2002 г.р. и младше. Одним из топ-фаворитов турнира считается сборная команда Сахалинской области. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

Островитяне сразу же начали оправдывать авансы специалистов. В первой игре сахалинцы разгромили вторую сборную команду Хабаровского края – 112:20 (24:4, 21:3, 27:4, 40:9). Затем они нанесли поражение первой сборной Хабаровского края – 80:52 (25:2, 20:19, 15:19, 20:12).

- В этих матчах хорошо проявила себя вся команда. Но особенно хочется отметить Ивана Брух (6 + 16 очков), Никиту Родионова (14 + 16 очков, 24 подбора), Руслана Горбунова (28 + 12 очков), Артема Крупницкого (10 + 10 очков), - рассказал председатель Сахалинской областной федерации баскетбола Владимир Воднев.

9 декабря сборная Сахалинской области проведет матч с командой Приморского края, которая также одержала уже две победы. В этой игре, скорее всего, и определится победитель зонального турнира. Поединок начнется в 14:00 по сахалинскому времени. Он-лайн трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте Всероссийской федерации баскетбола.