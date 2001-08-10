В Южно-Сахалинске определились победители чемпионата по армспорту
В областном центре определили победителей чемпионата области по армспорту. В актовом зале Политехнического колледжа СахГУ собралось более 30 любителей и профессионалов этого экстремального вида спорта.
Соревнования проходили на правой и левой руке среди мужчин. Вне зачета выступила двойка женщин. Победители в весовых категориях определялись по сумме двоеборья, согласно правилам Российской ассоциации армспорта. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.
Геннадий Шипилов несколько лет занимался тяжелой атлетикой. В прошлом году впервые стал участником областных соревнований по армрестлингу, где потерпел поражение.
- Это меня сильно вдохновило. Принципиально начал работать над кистями, они у меня были слабыми, и вот на протяжении года улучшил свой результат, - отметил спортсмен.
Мужчина стал победителем в весовой категории свыше 100 кг.
Среди спортсменов до 60 кг первенствовал Борис Аванесов из Анивы. В категории мужчин до 70 кг победу одержал Кирилл Тощев из Корсакова. Спортсмен полтора назад приехал на Сахалин из Уфы, где успешно занимался армрестлингом.
- Всего в этом спорте 6 лет. Был небольшой перерыв, когда только приехал сюда. В прошлом году удалось принять участие в чемпионате, где занял второе место, поэтому к этим соревнованиям начал готовился заранее. Три месяца упорных тренировок, и вот результат, - прокомментировал свое выступление Кирилл.
Смбат Татевосян из Анивы стал победителем в категории 80 кг, а Георгий Чей, представляющий южносахалинский клуб «Атлет» первенствовал в категории 90 кг. В категории 100 кг золотая медаль досталась Александру Саенко, также из Южно-Сахалинска.
Абсолютным победителем соревнований стал Вячеслав Мотолыгин из Макарова.
По итогам командного первенства больше всего медалей завоевали спортсмены из Анивы. Вторыми стали представители спортивного клуба «Атлет» из Южно-Сахалинска, а замкнули тройку победителей корсаковчане.
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