200-метровый заплыв прошел в Южно-Сахалинске

Оргкомитет Сахалинского триатлона провел второй заплыв «Sakhalin Marathon – 2400» уже на двести метров. 39 любителей и начинающих триатлонистов вышли на дорожки городского бассейна Южно-Сахалинска. Здесь были выявлены самые быстрые в различных возрастных группах, большинство из которых делают первые шаги в плавании.

Как ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области, соревнования в дружеской атмосфере прошли на всех шести дорожках бассейна, а на трибунах присутствовали зрители. Все участники, за редким исключением, уже проплыли 100 метров в ноябре, поэтому продуктивно провели время между соревнованиями.

- Улучшила свое время на ста метрах на шесть секунд, а общий результат дистанции двести метров составил 6:28 минут. И это последнее место среди женщин. Но я продолжаю тренировки и буду выходить дальше на старт, - поделилась впечатлениями в инстаграме призер Сахалинского Триатлона 2017 года Ульяна Добровольская. - Оглядываясь назад, когда в августе каким-то чудом проплыла 300 метров, абсолютно не соображая в технике, прихожу к выводу, что только упорство, работа над собой, а местами и преодоление своих страхов и ошибок, могут дать результат. И да, мне не стыдно быть последней. Потому что знаю - завтра всё может измениться. И это в моих силах. А еще меня радует то, что так много людей объединены одной идеей. Это очень круто.

Целевой аудиторией соревнований стали любители и начинающие, кто и не помышлял о чем-то серьезном в плавании. Для их комфорта была создана категория ПРО, в которую вошли спортсмены, за чьими плечами плавательный опыт и высокие результаты. Они стартуют с тумбочки. Начинающие же выходят на старт с воды, а в финишном протоколе их разделяют на возрастные группы через десять лет.

- Месяц тренировок и опыт, полученный на прошлой стометровке, не прошли даром: сегодня я - первый в своем возрасте 50+, результат - 3:15,04! - поделился в фейсбуке участник второго Сахалинского Триатлона Андрей Хапочкин. - Первую сотню сегодня проплыл на три секунды быстрее, чем чистую стометровку месяц назад и сумел сохранить силы доплыть. Устал, конечно «в ноль». Но что такое усталость против такого драйва, таких эмоций и позитива, и когда друзья и единомышленники рядом?! В январе нас ждет следующее испытание на 300 метров, главная цель - 1,5 км на триатлоне!

Серия заплывов «Sakhalin Marathon – 2400» проходит в шесть этапов: 12 ноября - 100 метров, 10 декабря - 200 метров, 14 января - 300 метров, 4 февраля - 400 метров, 11 марта - 600 метров, 8 апреля - 800 метров. На них приглашаются любители и начинающие от 18 лет и старше. Первые шесть призеров в каждой группе получают ценные призы. Для тех, кто по каким-либо причинам пропустил заплыв, будут организованы дозаплывы: вечером в пятницу, 22 декабря можно будет зафиксировать своё время на 100 или 200 метров и попасть общий рейтинг. Вся информация по телефону +79585432215 (WhatsApp).