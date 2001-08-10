В Южно-Сахалинске завершился семинар футбольных арбитров

В Южно-Сахалинске подошли к концу сборы островных футбольных арбитров, проводимые специалистами Российского Футбольного Союза (РФС) на базе ОГАУ «ФК «Сахалин». Работать с судьями в Южно-Сахалинск прилетели первый заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Кирилл Верхолетов, руководитель арбитров ПФЛ (Профессиональная Футбольная Лига) Вячеслав Харламов, глава судейско-инспекторского комитета ДФС (Дальневосточный Футбольный Союз), член судейского комитета РФС Сергей Мацюра.

Как сообщили ТИА «Острова» в «футбольном клубе «Сахалин», с 4 по 8 декабря была проведена огромная работа со «Школой юного арбитра», направленная на изучение правил данного вида спорта, предусмотренных FIFA, а также практических навыков судейства. Специалисты РФС уделяли внимание каждой мелочи, исправляя даже малейшие неточности в действиях островных судей, ведь даже небольшие оплошности в совокупности могут повлиять на исход матча.

Под четким контролем островные судьи работали на матчах «Ночной Футбольной Лиги».

- Волнительно, конечно, работать на матче, когда понимаешь, что на тебя смотрят такие высококвалифицированные специалисты, которые в свое время обслуживали матчи «Российской Футбольной Премьер-Лиги». Но проходит буквально минута и ты забываешь обо всём, всё внимание переключается на футбольное поле, – говорит Иван Горшечников, руководитель «Школы юного арбитра».

По словам Кирилла Верхолетова, первого заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, уровень знаний участников «Школы юного арбитра» позволял на семинаре работать над усовершенствованием навыков судейства, тратить время на изучение футбольных правил было не нужно.

- Самое главное мы видим живой интерес у ребят, они правильно воспринимают информацию от нас, понимают наши рекомендации и замечания по ходу игр «Ночной Футбольной Лиги», – рассказывает Вячеслав Харламов, руководитель арбитров ПФЛ (Профессиональная Футбольная Лига). – Главной задачей было найти перспективных ребят, ведь уже 14 лет на Сахалине нет профессиональных судей, и это нужно исправлять.

Руководство ОГАУ «ФК «Сахалин» поблагодарило специалистов РФС за проделанную работу, вручило благодарственные письма за активную поддержку «Школы юного арбитра» и помощь в развитии судейства в Сахалинской области.

- Семинар такого направления был необходим для островных судей, ведь в Сахалинской области специалистов такого уровня попросту нет. Мы благодарим наших гостей за интересный семинар и надеемся на дальнейшее сотрудничество, - говорит Олег Романов, заместитель генерального директора ОГАУ «ФК «Сахалин». – Большое количество детей в Сахалинской области занимаются футболом, но стать профессиональным футболистом сложная задача. Поэтому одна из целей нашей работы, которую ставит генеральный директор ОГАУ «ФК «Сахалин» (Евгений Крючков. – прим. автора), это помимо улучшения качества спортивных мероприятий, дать возможность ребятам, которые по объективным причинам не смогут дорасти до уровня профессиональных футболистов, остаться в футболе и приобрести интересную профессию.