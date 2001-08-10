В Южно-Сахалинске завершился семинар футбольных арбитров
В Южно-Сахалинске подошли к концу сборы островных футбольных арбитров, проводимые специалистами Российского Футбольного Союза (РФС) на базе ОГАУ «ФК «Сахалин». Работать с судьями в Южно-Сахалинск прилетели первый заместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Кирилл Верхолетов, руководитель арбитров ПФЛ (Профессиональная Футбольная Лига) Вячеслав Харламов, глава судейско-инспекторского комитета ДФС (Дальневосточный Футбольный Союз), член судейского комитета РФС Сергей Мацюра.
Как сообщили ТИА «Острова» в «футбольном клубе «Сахалин», с 4 по 8 декабря была проведена огромная работа со «Школой юного арбитра», направленная на изучение правил данного вида спорта, предусмотренных FIFA, а также практических навыков судейства. Специалисты РФС уделяли внимание каждой мелочи, исправляя даже малейшие неточности в действиях островных судей, ведь даже небольшие оплошности в совокупности могут повлиять на исход матча.
Под четким контролем островные судьи работали на матчах «Ночной Футбольной Лиги».
- Волнительно, конечно, работать на матче, когда понимаешь, что на тебя смотрят такие высококвалифицированные специалисты, которые в свое время обслуживали матчи «Российской Футбольной Премьер-Лиги». Но проходит буквально минута и ты забываешь обо всём, всё внимание переключается на футбольное поле, – говорит Иван Горшечников, руководитель «Школы юного арбитра».
По словам Кирилла Верхолетова, первого заместителя руководителя департамента судейства и инспектирования РФС, уровень знаний участников «Школы юного арбитра» позволял на семинаре работать над усовершенствованием навыков судейства, тратить время на изучение футбольных правил было не нужно.
- Самое главное мы видим живой интерес у ребят, они правильно воспринимают информацию от нас, понимают наши рекомендации и замечания по ходу игр «Ночной Футбольной Лиги», – рассказывает Вячеслав Харламов, руководитель арбитров ПФЛ (Профессиональная Футбольная Лига). – Главной задачей было найти перспективных ребят, ведь уже 14 лет на Сахалине нет профессиональных судей, и это нужно исправлять.
Руководство ОГАУ «ФК «Сахалин» поблагодарило специалистов РФС за проделанную работу, вручило благодарственные письма за активную поддержку «Школы юного арбитра» и помощь в развитии судейства в Сахалинской области.
- Семинар такого направления был необходим для островных судей, ведь в Сахалинской области специалистов такого уровня попросту нет. Мы благодарим наших гостей за интересный семинар и надеемся на дальнейшее сотрудничество, - говорит Олег Романов, заместитель генерального директора ОГАУ «ФК «Сахалин». – Большое количество детей в Сахалинской области занимаются футболом, но стать профессиональным футболистом сложная задача. Поэтому одна из целей нашей работы, которую ставит генеральный директор ОГАУ «ФК «Сахалин» (Евгений Крючков. – прим. автора), это помимо улучшения качества спортивных мероприятий, дать возможность ребятам, которые по объективным причинам не смогут дорасти до уровня профессиональных футболистов, остаться в футболе и приобрести интересную профессию.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
10:50 7 Декабря Более 30000 школьников региона поучаствовали в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
12:19 5 Декабря Строительство моста на материк может начаться в 2021 году
11:10 6 Декабря Две квартиры в новостройках Новоалександровска посетили с инспекцией
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
13:07 14 Ноября Крыши зданий Южно-Сахалинска необходимо очистить от наледи
15:47 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал выполненные работы по благоустройству
15:52 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска встретился с представителями одной из ведущих строительных корпораций Китая
Выбор редакции
- 10:12 Сегодня В Южно-Сахалинск приедут футбольные команды дальневосточного региона
- 17:36 Вчера Два островных спортсмена вошли в ТОП-12 лучших танцевальных пар мира
- 17:03 Вчера В Южно-Сахалинске состоялся чемпионат по бадминтону
- 15:59 Вчера В ногликском турнире по вольной борьбе поучаствовало более 160 спортсменов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?