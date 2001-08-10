В ногликском турнире по вольной борьбе поучаствовало более 160 спортсменов

В минувшие выходные в пгт. Ноглики прошел тринадцатый традиционный региональный турнир по вольной борьбе, посвященный памяти тренера-преподавателя Михаила Кучерова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- На турнир съехались сильнейшие борцы острова из десяти муниципальных образований. Это Анива, Невельск, Ноглики, Оха, Поронайск, Тымовск, Шахтерск, Южно-Сахалинск. Впервые к нам приехали спортсмены из Корсакова и Макарова. Общее количество участников превысило 160 человек, - рассказал главный судья соревнований Евгений Савинов.

Борьба проходила на двух коврах. Всего в турнире было разыграно 30 комплектов наград в пяти возрастных группах.

В возрастной группе мальчиков 2008 г.р. и младше победили Даниил Соломатин (весовая категория до 27 кг, Южно-Сахалинск), Захар Василюк (30 кг, Южно-Сахалинск), Андрей Кочетков (32 кг, Тымовское), Тимофей Самохвалов (35 кг, Оха) Евгений Еременко (38 кг, Ноглики).

Среди юношей 2006-2007 г.р. сильнейшими стали Никита Урманов (29 кг, Ноглики), Руслан Маклаков (32 кг, Южно-Сахалинск), Гасан Рамазанов (35 кг, Южно-Сахалинск), Иван Быков (38 кг, Анива), Сыргак Максаков (41 кг, Южно-Сахалинск), Константин Курницкий (47 кг, Южно-Сахалинск), Александр Мархинин (+50 кг, Анива).

В возрастной группе юношей 2004-2005 г.р. поздравления с победой принимали Даниил Федоров (35 кг, Шахтерск), Махмасаид Азизов (38 кг, Южно-Сахалинск), Алексей Пронин (47 кг, Южно-Сахалинск), Данила Аржанов (53 кг, Шахтерск), Александр Галайко (59 кг, Южно-Сахалинск), Никита Коваленко (62 кг, Поронайск), Кирилл Тен (+62 кг, Невельск).

Борцы Тимофей Марцинкевич (41 кг, Ноглики), Дамир Бельчеков (47 кг, Оха), Степан Осипов (53 кг, Тымовское), Баясхалан Балданов (59 кг, Южно-Сахалинск), Марат Нурмухаметов (68 кг, Анива), Антон Добродомов (71 кг, Ноглики), Егор Новиков (+77 кг, Тымовское) одолели своих конкурентов в схватках юношей 2002-2003 г.р.

А в возрастной группе спортсменов 2000-2001 г.р. золотые награды завоевали Владимир Баранов (56 кг, Ноглики), Роман Романов (65 кг, Тымовское), Даниил Малеев (70 кг, Ноглики), Дмитрий Самусев (85 кг, Тымовское).

- По решению судейской коллегии были определены лучшие борцы турнира. Ими были признаны Марат Нурмухаметов из Анивы, Даниил Малеев из пгт. Ноглики, Даниил Федоров из Шахтерска. Лучшим судьей назвали Вячеслава Нефедова из Шахтерска, - пояснил Евгений Савинов.

Тренеры, чьи воспитанники поднялись на верхнюю ступень пьедестала почета, были награждены памятными призами «За подготовку чемпиона». Победителям турнира вручили медали, призы, грамоты, футболки с символикой традиционного турнира, а призерам – медали и грамоты соответствующих степеней.

В вестибюле СК «Арена» оргкомитет по проведению турнира организовал фотовыставку, на которой были представлены наиболее зрелищные моменты борцовских поединков и фотографии команд минувших лет.