В Южно-Сахалинске состоялся чемпионат по бадминтону

В теннис-клубе «Хоккайдо» областного центра сразились сильнейшие бадминтонисты Корсаковского района и Южно-Сахалинска. Побороться за кубки и медали вызвались спортсмены разной возрастной категории - от 15 до 65 лет.

Как сообщили ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, открывали мероприятие президент региональной федерации бадминтона Юрий Комышев и ведущий советник департамента физической культуры и спорта министерства спорта и молодёжной политики области Денис Осидулов.

- Дорогие ребята, поздравляю вас с открытием соревнований! Желаю вам раскрыть свой потенциал, показать, чего вы достигли за время упорных тренировок и одержать победу, - обратился к спортсменам Денис Осидулов. - Со своей стороны хочу предложить каждому из вас стать пропагандистом этого замечательного и в то же время энергозатратного вида спорта. Сегодня он имеет шансы стать одним из популярнейших направлений в Сахалинской области. Мы будем активно развивать его в муниципалитетах.

В ходе торжественной части впервые одной из спортсменок был присвоен спортивный разряд. Счастливой обладательницей награды стала Анастасия Ким.

После бадминтонисты приступили к баталиям. Участники соревновались в парных поединках. Мастерство владения ракеткой продемонстрировали 40 человек. Среди молодёжи борьба шла до 15 очков, взрослые бились до 21. Время на игру было не ограничено. Один матч состоял из трёх геймов. Спортсмены состязались до двух побед.

- В бадминтоне важна скорость, резкость удара, зоркость и множество других нюансов. Тактику игры необходимо выстраивать таким образом, чтобы не оставить сопернику шансов отбить атаку и при этом самому не пропустить волан, - отметил глава федерации Юрий Комышев.

Первыми за ракетки взялись юные бадминтонисты.

Корсаковцы Данил Штонда и Элита Мунгалова занимаются данным видом спорта около четырёх лет и показывают достойные результаты. По их словам, в портовом городе многие питают любовь к бадминтону. Каждый приходит в этот спорт по разным причинам.

- Играть в бадминтон меня позвал учитель физкультуры. Сказал, что это поможет улучшить зрение, у меня почти -4. Я решил попробовать, походил пару занятий и втянулся, - рассказал пятнадцатилетний Данил. - Первые соревнования прошли хорошо, мне очень понравилось, я понял, что это мой спорт, и я хочу и буду им заниматься и побеждать.

Элиту в этот спорт тоже привёл физрук. Поначалу ей не очень нравилось, но потом девушка поняла, что игра очень захватывающая и интересная. По итогам чемпионата юная спортсменка рассчитывает получить разряд.

По итогу соревнований пара из Корсакова завоевала бронзу, уступив серебро Вячеславу Осокину и Анастасии Ким. Золото турнира взял южносахалинский дуэт -Ярослав Комлев и Елизавета Камоза.

Среди старшего поколения победу одержали Сергей Долгов и Елена Филиппова (Корсаков). Второе место заняли южносахалинцы Дмитрий Самойлов и Любовь Ко, а почётное третье - Гийом Ли и Ольга Бирюкова. На четвёртой строчке расположилась пара - Андрей Полякин и Евгения Клеваная.

Победителям и призёрам вручили кубки, медали и ценные призы.