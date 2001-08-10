В областном центре стартовал новый сезон детского дворового хоккея

Накануне в Южно-Сахалинске стартовал новый сезон детского дворового хоккея. Первая, пока товарищеская игра состоялась между детскими командами «Южный-41» и «Метеор» из Ново-Александровска.

Как отметили организаторы турнира, хоккейный корт в районе ул. Железнодорожной (41 километр) где, несмотря на капризную погоду, удалось залить добротный «ледовый ковёр». Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

- Всего мы планируем в этом сезоне при поддержке субсидий регионального министерства спорта подготовить для детских дворовых команд и любителей коньков четырнадцать катков, - пояснил Влавдислав Шемберг. – И помимо организации традиционного муниципального этапа турнира дворовых команд «Спорт против подворотни» – Золотая шайба» в наших планах – проведение соревнований для всех любительских команд по месту жительства, и ждем на наши катки всех желающих.

Перед началом матча с приветственными словами председатель Сахалинской областной думы Андрей Хапочкин, директор МБУ «Спортивный город» Владислав Шемберг и руководитель регионального «Союза пенсионеров» Лира Денисова.

Также почетные гости и ребята поздравили с 80-летним юбилеем легендарного в Сахалинской области дворового детского тренера Виктора Филипповича Жилина. На память любимому всеми заслуженному тренеру и наставнику был подарен свитер профессиональной хоккейной дружины «Сахалин».

- Всегда говорил и будут говорить, что детские дворовые тренеры, их работа – это основа основ системной организации массовой физкультуры и спорта по месту жительства, и как следствие, основа спорта профессионального, - отметил Андрей Хапочкин, автор проекта «Спорт против подворотни». – Поэтому всегда будем их поддерживать и развивать самый искренний из всех видов спорта – детский дворовый спорт.

Что касается самой игры, то мальчишки и девчонки (а за «Южный-41» играла 14-летняя Катя Пономарева) подарили болельщикам яркий и бескомпромиссный хоккей, в котором хватило места и маленьким шедеврам в атаке и вратарским подвигам.