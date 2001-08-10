Два островных спортсмена вошли в ТОП-12 лучших танцевальных пар мира
Мастера спорта международного класса, сахалинцы, представляющие клуб «Данс-Класс» Евгений Мошенин и Дана Спицына приняли участие финальном этапе танцевальной серии «Grand Slam», а также стали единственной парой со всего Дальнего Востока, которая смогла пробиться в число 12-ти лучших танцевальных пар мира. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Финальная часть «Grand Slam» прошла в китайском городе Шанхай. Красная дорожка, официальные лица международной федерации танцевального спорта, толпы фотографов, болельщиков и танцевальных фанатов сопровождали процедуру открытия соревнований.
Самая престижная серия турниров – «Grand Slam» в танцевальном спорте проходит в течении всего года, и состоит из 6 турниров, 5 из которых носят отборочный характер. Они проходили в Хельсинках (Финляндия), Ухане (КНР), Гонконге (КНР), Штутгарте (Германия), Москве. По их результатам выбирают 12 сильнейших танцевальных пар мира, которые в финальном турнире выявляют лучшего.
«Grand Slam» считаются самыми престижными соревнованиями за их высочайшую конкуренцию, так как за победы в них присваиваются максимальное количество очков. Именно эти баллы играют определяющую роль в мировом рейтинге, и все лучшие пары стремятся принять в них участие. В течение всего года танцорам необходимо быть на пике формы. Если спортсмены пропустят хотя бы два соревнования, их исключают из финальной части.
- Финал турнира проходит в три тура, по результатом которых выбирается финал только 6 танцевальных пар. Они разыгрывают между собой звание лучших. Евгений и Дана смогли пройти в финал турнира ярко, легко, демонстрируя эмоциональный и технически очень сложный танец, - отметили в региональной федерации танцевального спорта.
В финале, где международное судейство из 12 стран учитывает такие показатели танцоров, как музыкальность, правильность и красоту движения, баланс и взаимодействие в паре, хореографию, креативность и выразительность Евгений и Дана смогли занять 4 место, что на сегодняшний день является для пары лучшим результатом.
- Прогресс пары и 4 позиция в мировом рейтинге позволяет надеяться на то, что в следующем году ребята будут способны бороться за самые высокие места в танцевальном спорте, - добавили в федерации.
Уже завтра, 12 декабря Евгений Мошенин и Дана Спицына приглашены в государственный Кремлевский дворец, где пройдет торжественное награждение лучших российских спортсменов за высокие достижения и развитие танцевального спорта.
Евгений и Дана выражают огромную благодарность министерству спорта Сахалинской области, федерации танцевального спорта Сахалинской области за поддержку и внимание.
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