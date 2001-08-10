Сахалинские кендоисты сразились за Кубок генконсула Японии

В областном центре на базе ДЮСШ игровых видов спорта (Пограничная, 49) состоялся 3-й турнир по кендо на кубок генерального консула Японии в Южно-Сахалинске. В соревнованиях приняли участие спортсмены от 11 до 50 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.

Почетным гостем турнира стал генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Рюити Хирано, пожелавший всем участникам удачи и честных побед.

- Мне очень приятно, что в Южно-Сахалинске люди занимаются этим, нельзя сказать видом спорта, а боевым искусством. Кендо воспитывает не только мужество и храбрость, но и уважение к сопернику. Я вижу, что южносахалинцы занимаясь кендо постигают не только технику, но и еще философию, соблюдая духовные традиции Японии.

Среди юношей 11-14 лет не было равных Виктору Богинскому, в финальном поединке он одолел Степана Степанова. Третье место разделили Артем Сергеев и Ярослав Вдовин. Среди взрослых спортсменов лучшим стал Сергей Ваулин, превзойдя хорошо подготовленного Чо Чан Гуна. На третьем месте оказались Балауды Мичураев и Виктор Пеунков.

Победители и призеры были отмечены кубками, медалями и грамотами от организаторов соревнований управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска и Сахалинского клуба кендо.