Сахалинские кендоисты сразились за Кубок генконсула Японии
В областном центре на базе ДЮСШ игровых видов спорта (Пограничная, 49) состоялся 3-й турнир по кендо на кубок генерального консула Японии в Южно-Сахалинске. В соревнованиях приняли участие спортсмены от 11 до 50 лет. Об этом ТИА «Острова» сообщили в управлении по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска.
Почетным гостем турнира стал генеральный консул Японии в г. Южно-Сахалинске Рюити Хирано, пожелавший всем участникам удачи и честных побед.
- Мне очень приятно, что в Южно-Сахалинске люди занимаются этим, нельзя сказать видом спорта, а боевым искусством. Кендо воспитывает не только мужество и храбрость, но и уважение к сопернику. Я вижу, что южносахалинцы занимаясь кендо постигают не только технику, но и еще философию, соблюдая духовные традиции Японии.
Среди юношей 11-14 лет не было равных Виктору Богинскому, в финальном поединке он одолел Степана Степанова. Третье место разделили Артем Сергеев и Ярослав Вдовин. Среди взрослых спортсменов лучшим стал Сергей Ваулин, превзойдя хорошо подготовленного Чо Чан Гуна. На третьем месте оказались Балауды Мичураев и Виктор Пеунков.
Победители и призеры были отмечены кубками, медалями и грамотами от организаторов соревнований управления по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска и Сахалинского клуба кендо.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
10:50 7 Декабря Более 30000 школьников региона поучаствовали в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
12:19 5 Декабря Строительство моста на материк может начаться в 2021 году
11:10 6 Декабря Две квартиры в новостройках Новоалександровска посетили с инспекцией
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
13:07 14 Ноября Крыши зданий Южно-Сахалинска необходимо очистить от наледи
15:47 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал выполненные работы по благоустройству
15:52 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска встретился с представителями одной из ведущих строительных корпораций Китая
Выбор редакции
- 10:12 Сегодня В Южно-Сахалинск приедут футбольные команды дальневосточного региона
- 17:36 Вчера Два островных спортсмена вошли в ТОП-12 лучших танцевальных пар мира
- 17:03 Вчера В Южно-Сахалинске состоялся чемпионат по бадминтону
- 15:59 Вчера В ногликском турнире по вольной борьбе поучаствовало более 160 спортсменов
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?