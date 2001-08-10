В Южно-Сахалинск приедут футбольные команды дальневосточного региона
С 15 по 20 декабря в Южно-Сахалинске пройдет «Открытый турнир по футболу среди юношей 2007-2008 года рождения, посвященный первому чемпионату мира по футболу, проводимому в России в 2018 году». Турнир станет официальным соревнованием, проводимым ОГАУ «ФК «Сахалин».
Как рассказали ТИА «Острова» в футбольном клубе, на поля комплекса «Олимпия Парк» выйдут следующий команды:
«СКА-Хабаровск-2007», г. Хабаровск (две команды).
«СКА-Хабаровск-2008», г. Хабаровск (две команды).
«Луч-Энергии», г. Владивосток.
«Звезда», г. Благовещенск.
ОГАУ «ФК «Сахалин-2007», г. Южно-Сахалинск (две команда).
ОГАУ «ФК «Сахалин-2008», г. Южно-Сахалинск
Гимназия №3, г. Южно-Сахалинск.
«Океан», г. Находка).
«Белогорец», г. Белогорск.
«Перспектива», г. Уссурийск.
«ДЮСШ-Долинск», г. Долинск.
- Мы постараемся провести турнир на высоком уровне, нам хочется, чтобы он стал традиционным, этаким ежегодным завершением каждого сезона, – говорит Евгений Крючков, генеральный директор ОГАУ «ФК «Сахалин».
Организация и проведение такого турнира, с таким количеством дальневосточных коллективов стало возможным благодаря активной работе Станислава Ким, тренера-преподавателя футбольного клуба.
– На дальневосточных соревнованиях по футболу очень часто заявляется малое количество команд, что, конечно, не радует. Поэтому при организации этого турнира, мы создали такие условия, при которых к нам смогут приехать коллективы со всего Дальнего Востока, – отметил Станислав Ким.
Расписание турнира будет доступно на официальном сайте ОГАУ «ФК «Сахалин».
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