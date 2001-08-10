Сахалинский горнолыжник пришел вторым на Кубке России

В Белорецке (Башкортостан) стартовал второй этап Кубка России по горнолыжному спорту, в рамках которого запланированы слаломные гонки у мужчин и женщин. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики области.

Мужской слалом уже состоялся и его выиграл Алексей Овчинников. Вторым финишировал сахалинец Владислав Осипов, проиграв победителю 0,79 секунды, третьим стал Денис Воробьев (+1,10 секунды). Всего в гонке финишировали 50 участников из 104 стартовавших на первой трассе.

Женский слалом намечен на завтра. Леонид Трясов финишировал 5-м, Казаков Кирилл 7-м, Михайлов Александр 17-м.