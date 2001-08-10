Сахалинские лыжники удачно стартовали в Кировске
В городе Кировск Мурманской области стартовал второй этап Кубка России по лыжным гонкам. В программе многодневных соревнований три раздельных старта и спринт, а по их итогам – гонка преследования. Вчера спортсмены бежали 3,3-километровый пролог свободным стилем.
Сахалинцы Виктория Калинина, Алексей и Марина Черноусовы отметились попаданием в десятку сильнейших и готовы перемещаться вверх по итогам турнира. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
Гонка по традиции должна была пройти в Чусовом, Пермского края. Но на Урале в этом году недостаточно снега, поэтому её перенесли в столицу Хибинских гор, где уже выпало более метра осадков. И по словам Алексея Черноусова снег здесь другой и более «катучий», чем в Сибири. А полярная ночь, когда днём лишь в течение двух часов - сумерки, не проблема, когда есть освещенная трасса.
В свежепостроенном лыжном центре Тирвас собралось 143 спортсмена, в том числе более тридцати мастеров спорта международного класса и двое заслуженных мастеров спорта - конкуренция оказалась выше, чем на первом этапе Кубка России. Тем отраднее видеть минимальное отставания сахалинцев от пьедестала - Марине Черноусовой и Виктории Калининой не хватило 6 и 6,1 секунд соответственно до третьего места, они разместились на седьмой и восьмой позиции. 33 место заняла Анастасия Власова, отставшая на 38 секунд от победителя - представителя Ханты-Мансийского Автономного округа Марии Гущиной.
В мужском прологе первенствовал нижегородец Артем Мальцев. 23 секунды от него отстал сахалинец Алексей Черноусов и разместился в протоколе на десятом месте. Владимир Каркин был еще на 4,3 секунды позади, и занял уже 23 место. Таком образом, судьба многодневной гонки еще совсем не решена. У каждого спортсмена есть шанс как подняться, так и спуститься вниз по турнирной лестнице.
Сегодня в Кировске пройдут 10 и 15-километровые гонки свободным стилем, завтра - классические спринты. После дня отдыха - классические гонки на 10 и 15 километров, а в воскресенье - гонка преследования на 8,3 и 13,3 километра коньком, которая и выявит самых выносливых лыжников.
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