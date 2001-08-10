Тихоокеанское
информационное агентство
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Тренер волейбольной команды «Сахалин» покинул свой пост

Тренер волейбольной команды «Сахалин» покинул свой пост

Константин Приходько покинул пост главного тренера волейбольной команды «Сахалин». Специалист отметил, что данное решение он принял по собственному желанию, в связи с низкими результатами команды.

- В связи с низкими результатами команды сделал для себя вывод, что клубу нужна новая кровь, нужны изменения. О Сахалине остались только положительные эмоции и воспоминания. Работать на острове было приятно. Волейбол, как и весь спорт, здесь развивается, спорт интересен болельщикам, да и спортсменам и тренерам создают комфортные условия для работы. Конечно буду скучать по острову и по команде. Но самому нужно сделать паузу, провести анализ работы. 

Как рассказали ТИА «Острова» в ПСК «Сахалин», Константин Александрович возглавлял волейбольную команду с момента ее основания, на протяжении 6 сезонов, начиная с 2012 года. В 2016 году «Сахалин» под его руководством выиграл Высшую лигу «А» и стал первым профессиональным клубом, который представляет Сахалинскую область в элитном дивизионе чемпионата страны. На сегодняшний день после череды проигрышей островитянки занимают 9-ое предпоследнее место турнирной таблицы с активом 6 очков. 

Руководство ПСК «Сахалин» благодарит Константина Александровича за многолетнюю работу и огромный вклад в развитие волейбола в Сахалинской области.
С сегодняшнего дня обязанности главного тренера исполняет Виктор Сергеевич Ушаков, работающий в тренерском штабе островной команды с начала сезона.

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