Тренер волейбольной команды «Сахалин» покинул свой пост

Константин Приходько покинул пост главного тренера волейбольной команды «Сахалин». Специалист отметил, что данное решение он принял по собственному желанию, в связи с низкими результатами команды.

- В связи с низкими результатами команды сделал для себя вывод, что клубу нужна новая кровь, нужны изменения. О Сахалине остались только положительные эмоции и воспоминания. Работать на острове было приятно. Волейбол, как и весь спорт, здесь развивается, спорт интересен болельщикам, да и спортсменам и тренерам создают комфортные условия для работы. Конечно буду скучать по острову и по команде. Но самому нужно сделать паузу, провести анализ работы.

Как рассказали ТИА «Острова» в ПСК «Сахалин», Константин Александрович возглавлял волейбольную команду с момента ее основания, на протяжении 6 сезонов, начиная с 2012 года. В 2016 году «Сахалин» под его руководством выиграл Высшую лигу «А» и стал первым профессиональным клубом, который представляет Сахалинскую область в элитном дивизионе чемпионата страны. На сегодняшний день после череды проигрышей островитянки занимают 9-ое предпоследнее место турнирной таблицы с активом 6 очков.

Руководство ПСК «Сахалин» благодарит Константина Александровича за многолетнюю работу и огромный вклад в развитие волейбола в Сахалинской области.

С сегодняшнего дня обязанности главного тренера исполняет Виктор Сергеевич Ушаков, работающий в тренерском штабе островной команды с начала сезона.