Фигуристы Южно-Сахалинска и Владивостока выступят в «Кристалле»
Открытое первенство Южно-Сахалинска по фигурному катанию объединит под сводами дворца спорта «Кристалл» порядка 80 молодых спортсменов от 8 до 16 лет из островной столицы и Владивостока.
Фигуристам предстоит выступить по программам нескольких спортивных разрядов: от третьего юношеского до КМС.
Как рассказали ТИА «Острова» во дворце спорта, таким образом, спортсмены разыграют 14 комплектов наград. Кроме того, на городских соревнованиях ребята впервые будут состязаться в спортивных танцах на льду. Новое направление фигурного катания островные фигуристы освоили на летних учебно-тренировочных сборах. Напомним, в течение июля ребята под руководством приглашенного специалиста из Приморья – Игоря Ковалева – постигали азы спортивных танцев. Тогда тренер вместе с сахалинскими парами фигуристов подготовил два обязательных танца и поставил произвольную программу.
На предстоящем первенстве по программе второго спортивного разряда в спортивных танцах на льду предстоит выступить семи парам спортсменов. Один танцевальный дуэт представлен фигуристами из Владивостока, которые занимаются под руководством Игоря Ковалева. Приглашенный тренер, в свою очередь, будет работать в составе судейского жюри, и сможет дать оценку уровню мастерства спортсменов, которые на протяжении полугода не переставали совершенствовать технику спортивных танцев.
Организаторами соревнований выступают управление по физической культуре и спорту Южно-Сахалинска, региональная федерация фигурного катания на коньках, «ДС «Кристалл», а также студенты 1-2 курсов кафедры физической культуры и спорта СахГУ.
Первенство стартует в пятницу, 15 декабря, в 09:46 и завершатся на следующий день в 15:00 показательными выступлениями фигуристов. Зрителей приглашают поддержать молодых спортсменов. Вход на соревнования свободный.
Расписание первенства представлено на сайте дворца спорта «Кристалл».
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