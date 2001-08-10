На перевал Чехова открылась лыжня

Первый день циклона принес достаточное количество снега на дорогу перевала Чехова, чтобы запустить тяжелую технику. Во вторник утром во время снежного затишья ратрак подготовил хорошую плотную трассу до высоты 462 метра над уровнем моря, которую уже успели оценить лыжники. Теперь школа зимних видов спорта ждет окончания метели, чтобы сразу подготовить 8-километровую трассу.

Как рассказали в министерстве спорта и молодежной политики области, старая японская дорога ведет самым коротким путем к Охотскому морю через поселок Лесное. Здесь открываются великолепные виды Сусунайского хребта: Пик Чехова, гору Российскую, Большевик и северный склон Горного Воздуха. Зимой дорога закрывается для автотранспорта и готовится полноценная лыжня. Это излюбленное место катания южно-сахалинцев и гостей города. 4 марта по этой трассе пройдет уже 32-й Сахалинский лыжный марафон имени И.П. Фархутдинова.

Первые километры лыжни достаточно пологи, но после городского водохранилища, начинается равномерное восхождение вверх с уклоном в 6%. Особенность этой трассы, не имеющей аналогов в России - непростой продолжительный подъем и быстрый, но безопасный спуск. В любой момент, если вы устали, можно развернуться и без лишнего напряжения и вернуться назад.

На улице Венской, откуда стартует трасса на перевал Чехова, можно также покататься по подготовленному 5,5-километровому лыжному кругу. Большая часть этой трассы освещается каждый вечер до 22 часов. В эти выходные пройдут первые лыжные старты - в субботу в Троицком, а в воскресенье в Южно-Сахалинске на улице Венской.