Сахалинцев приглашают на Новогоднюю лыжную гонку

Всех любителей зимних видов спорта и активного отдыха приглашают принять участие в традиционной вечерней Новогодней лыжной гонке, которая пройдет 27 декабря в областном центре на базе школы зимних видов спорта (Венская,д.5). Начало соревнований запланировано в 18:00.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении по физической культуре и спорту администрации города Южно-Сахалинска, принять участие в лыжной гонке смогут как взрослые, так и дети. Юные участники от 14 до 15 лет, а также девушки 16-17 лет выйдут на дистанцию в 2 км Для парней 16-17 лет подготовлена трасса длиной в 3 км.

Пройти трехкилометровые дистанции предстоит также мужчинам 18-30 лет, женщины в том же возрасте и остальные участники от 30 лет посоревнуются на трассе в 1 км.

Заявки на участие с отметкой врача о допуске к соревнованиям необходимо направить до 20 декабря на электронную почту sdyusshor_zvs@mail.ru или по адресу ул.Горького,д.7/1, каб.35. Дополнительная информация по тел. 73-45-74.