Сахалинская горнолыжница пришла шестой на Кубке Азии

В китайском городе Сонгхуа Лейк стартовал второй этап Кубка Азии (Far East Cup) по горнолыжному спорту. Российская команда прибыла на него в сокращенном составе, поскольку значительная часть спортсменов вернулась на родину для участия в Кубке России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

В первый соревновательный день прошли гонки в слаломе у мужчин и женщин. В женском слаломе победила словенская горнолыжница Нея Дворник, а единственная российская участница с Сахалина – Владислава Буреева финишировала шестой, проиграв словенке 3,72 секунды. Всего на старт вышла 31 горнолыжница.

У мужчин, где стартовали 78 горнолыжников, победил японец Хидеюки Нарита. Лучшим из россиян стал Владислав Новиков, финишировавший 15-м. Сахалинец Юрий Другов показал 21-й результат, а третий российский спортсмен, участвовавший в гонке, сахалинец Алексей Жилин не финишировал на первой трассе.

Сегодня, 14 декабря, соревнования продолжатся.