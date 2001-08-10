Сахалинская горнолыжница пришла шестой на Кубке Азии
В китайском городе Сонгхуа Лейк стартовал второй этап Кубка Азии (Far East Cup) по горнолыжному спорту. Российская команда прибыла на него в сокращенном составе, поскольку значительная часть спортсменов вернулась на родину для участия в Кубке России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.
В первый соревновательный день прошли гонки в слаломе у мужчин и женщин. В женском слаломе победила словенская горнолыжница Нея Дворник, а единственная российская участница с Сахалина – Владислава Буреева финишировала шестой, проиграв словенке 3,72 секунды. Всего на старт вышла 31 горнолыжница.
У мужчин, где стартовали 78 горнолыжников, победил японец Хидеюки Нарита. Лучшим из россиян стал Владислав Новиков, финишировавший 15-м. Сахалинец Юрий Другов показал 21-й результат, а третий российский спортсмен, участвовавший в гонке, сахалинец Алексей Жилин не финишировал на первой трассе.
Сегодня, 14 декабря, соревнования продолжатся.
Комментарии - 0
Другие
Новости спорта Сахалина и Курил
Это читают
09:11 Сегодня Электроснабжение на Сахалине восстановлено
- 10:19 Сегодня В Южно-Сахалинске сбили женщину
- 11:09 Сегодня Молодым южносахалинцам предлагают подработать на благо города
10:26 Сегодня Лыжный сезон в Южно-Сахалинске откроют на «Санте»
12:09 7 Декабря На Сахалине создадут новые рабочие места
10:50 7 Декабря Более 30000 школьников региона поучаствовали в акции «Стоп ВИЧ/СПИД»
09:25 8 Декабря Цены на Сахалине выросли на 2 процента
09:08 11 Декабря У пенсионеров с детьми-студентами пенсия станет больше
14:14 27 Ноября Спортсменам ЦСКА удалось взять 10 золотых медалей в Южно-Сахалинске
13:07 14 Ноября Крыши зданий Южно-Сахалинска необходимо очистить от наледи
15:52 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска встретился с представителями одной из ведущих строительных корпораций Китая
15:47 15 Ноября Мэр Южно-Сахалинска проинспектировал выполненные работы по благоустройству
Выбор редакции
- 14:55 Сегодня В южно-сахалинских школах будут проводить инвентаризацию электронных проездных
- 13:20 Сегодня «Сахалин» выйдет за сетку против команды «Уралочка-НТМК»
- 11:59 Сегодня Сахалинка вышла на четвертое место в многодневной лыжной гонке
- 11:18 Сегодня Стало известно расписание итоговых экзаменов 2018 года
Фоторепортажи
16:10 20 Октября В Южно-Сахалинске торжественно открыли памятник воинам-связистам
14:34 18 Октября В школах областного центра проходит передвижная выставка
Полезные страницы
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
- 11:09 26 Апреля Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Аналитика
14:15 Сегодня ddffd
- 15:04 1 Декабря Новый угольный терминал в Невельском районе улучшит экологическую обстановку
Опрос
Вы планируете связывать дальнейшую жизнь с Сахалином и Курилами?