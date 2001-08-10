Тихоокеанское
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10:26, Сегодня | Новости спорта Сахалина и Курил

Лыжный сезон в Южно-Сахалинске откроют на «Санте»

Лыжный сезон в Южно-Сахалинске откроют на «Санте»

В предстоящее воскресенье, 17 декабря, спортивная школа зимних видов спорта открывает лыжный сезон.

Как сообщили ТИА «Острова» пресс-центре министерства спорта и молодежной политики области, на спортивной базе в районе гостиницы «Санта» (ул.Венская, 5) состоится открытое первенство школы по лыжным гонкам, в котором примут участие около 300 лыжников из Южно-Сахалинска, Анивы, Корсакова, Невельска, Макарова в возрасте от 6 до 18 лет. Соревнования посвящены памяти тренера-преподавателя школы зимних видов спорта Сергея Григорьевича Железняка.

Для участников приготовлены дистанции различной протяженности от  500м до 5 км.

Старт соревнований будет дан в 11.00 часов. Перед этим в 10.40 часов состоится торжественная церемония открытия соревнования.

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