Лыжный сезон в Южно-Сахалинске откроют на «Санте»
В предстоящее воскресенье, 17 декабря, спортивная школа зимних видов спорта открывает лыжный сезон.
Как сообщили ТИА «Острова» пресс-центре министерства спорта и молодежной политики области, на спортивной базе в районе гостиницы «Санта» (ул.Венская, 5) состоится открытое первенство школы по лыжным гонкам, в котором примут участие около 300 лыжников из Южно-Сахалинска, Анивы, Корсакова, Невельска, Макарова в возрасте от 6 до 18 лет. Соревнования посвящены памяти тренера-преподавателя школы зимних видов спорта Сергея Григорьевича Железняка.
Для участников приготовлены дистанции различной протяженности от 500м до 5 км.
Старт соревнований будет дан в 11.00 часов. Перед этим в 10.40 часов состоится торжественная церемония открытия соревнования.
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