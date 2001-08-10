В выходные на «Горном воздухе» откроют «канатку»
Долгожданное открытие главной канатной дороги «Запад» на СТК «Горный воздух» в Южно-Сахалинске состоится в эту субботу, 16 декабря. Как сообщил управляющий комплекса Артем Зубов, специалисты накануне завершили наладку всего оборудования, связанные с заменой контрольного сигнального кабеля на «Западе», настроили программное обеспечение, и канатка готова к работе. Об этом ТИА «Острова» сообщили в пресс-службе комплекса.
- Признаем, что случились накладки и запуск канатной дороги произойдет с задержкой, но здесь мы выполняли не только механические работы, но и устанавливали программу. Прилетели специалисты из Австрии, они советовались с коллегами, из-за разницы во времени в том числе получились задержки. Но сегодня мы говорим о стопроцентной готовности «Запада» и остальных канатных дорог комплекса – на учебном склоне, на «Юге» и «Севере» - к запуску, - сказал Зубов.
В субботу и воскресенье 16 и 17 декабря «Горный воздух» будет работать с 10 до 19 часов. Об открытых трассах, доступных для катания, будет сообщено дополнительно: в СМИ, соцсетях, на сайте СТК, в кассах. Далее комплекс откроется в четверг 21 декабря и пятницу 22 декабря – с 9 до 18 часов. Ну а 23 декабря состоится праздничное открытие нового сезона. С этого дня «Горный воздух» будет работать с 9 до 21 часа в будни и с 9 до 22 часов – в выходные и праздники.
Прошедшая метель принесла на склоны достаточно снега, так что любители активных видов спорта будут довольны.
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