В зимний сезон на Сахалине откроют более 80 ледовых площадок
Ледовые катки и хоккейные корты откроются почти во всех муниципалитетах Сахалинской области в зимний период 2017-2018 г.г.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области, к концу этого года на территории областного центра заработают 14 катков и кортов.
Сейчас уже готово ледовое покрытие на улице Железнодорожной, д. 91 (1344 кв. м.). Ведётся подготовка дворовых площадок на улицах Авиационная, д. 74б (648 кв. м.), Комсомольская, д. 300 (1800 кв.м.), 3-я Набережная, д. 8 (648 кв. м.), Украинская, д. 119 (648 кв. м.), Спортивный проезд, д. 15А (1250 кв.м.), проспект Мира, д. 428-А (Спортивный оздоровительный комплекс «Медик», 6600 кв. м.), а также в планировочных районах Луговое (ул. Дружбы, д. 71, 1800 кв. м.), Хомутово (ул. Южная, между жилыми домами №24 и №28, 819 кв. м.), Ново-Александровск (ул. 30 лет Победы, д. 7, 800 кв. м.) и селах Санаторное (д. 9, 450 кв. м.), Синегорск (ул. Горная, д. 1А, 648 кв.м.), Березняки (ул. Крайняя, д. 8А, 648 кв. м.), Дальнее (ул. 1-я Московская, д. 27, 600 кв.м.).
Во многих муниципалитетах региона спортивные объекты готовы на 100%, но из-за погодных условий – дождя, потепления и метели – в некоторых районах пришлось повременить с открытием.
В Невельском районе запустят в работу три катка – в Невельске, Горнозаводске и Шебунино. В Южно-Курильском районе - четыре (два в сёлах Малокурильское и Крабозаводское острова Шикотан и столько же в пгт. Южно-Курильск острова Кунашир), но заработают они не раньше 10 января. На Итурупе к новому году подготовят одну хоккейную площадку в Курильске. В Северо-Курильске (о. Парамушир) катки отсутствуют.
В Холмском городском округе до 25 декабря планируют открыть пять объектов – два катка в районе городских школ №9 и №6, а также по одному в сёлах Костромское, Чехов и Правда. Три площадки жителям предоставила Оха. Две из них уже функционируют – каток на стадионе детской юношеской спортивной школы и хоккейный корт.
В Тымовском районе подготовлен один хоккейный корт на улице Харитонова и два катка в сёлах Арги-Паги и Адо-Тымово. В ближайшее время будет организованы площадки для катания в Ясном, Кировском и Белоречье.
В Ногликах действуют два хоккейных корта (один из них в селе Вал) и два катка.
Смирныховский район тоже готов к открытию зимнего сезона. На территории работает две ледовые площадки в Смирных и четыре в сёлах Победино, Буюклы, Онор, Первомайск.
В Томаринском городском округе до 26 декабря планируется запустить три катка - в Томари, а также сёлах Красногорск и Пензенское.
В Александровске-Сахалинском пока готов только один каток, второй планируется ввести до нового года.
В Макарове и селе Восточном площадки открыты для катаний. До конца декабря подготовят ещё одно ледовое поле в селе Новом.
В Углегорске и Шахтёрске работают два хоккейных корта.
В Поронайском районе открылось восемь кортов и четыре катка - семь в Поронайске, остальные - в сёлах Забайкалец, Вахрушев, Гастелло, Леонидово, Восток.
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