Сахалинка вышла на четвертое место в многодневной лыжной гонке

Всю неделю сильнейшие лыжники страны принимают участие в розыгрыше второго этапа Кубка России. Во вторник в Кировске Мурманской области прошли прологи, а вчера гонки на 10 и 15 километров свободным стилем. Виктория Калинина, представляющая Сахалинскую область, заняла четвертое место в гонке и вышла на промежуточное четвертое место в генеральной классификации. От нее всего на 14 секунд отстает Марина Черноусова. Об этом ТИА «Острова» сообщили в министерстве спорта и молодежной политики Сахалинской области.

Заполярный регион так же, как и наш островной оказался во власти циклона, в течение всей недели выпало немало осадков, но пик пришелся на ночь между первым и вторым этапом мини-тура – выпало полметра снега. Однако, это не повлияло на проведение лыжных соревнований, техника успела подготовить 5-километровый гоночный круг.

В женской разделке не было равной победительницы первого дня соревнований Марии Гущиной из Ханты-Мансийского автономного округа. Она укрепила своё лидерство в общем зачете. Настоящая борьба развернулась за третье место и член сахалинской сборной Виктория Калинина приняла в ней непосредственное участие, правда уступив секунду. Зато в мини-туре Виктория поднялась также на четвертую позицию, уступая три десятых секунды третьему.

Марина Черноусова была в 14 секундах за лидером команды и столько же проигрывает ей в генерале, находясь на восьмой позиции. Анастасия Власова после не самой удачной разделки, где показала 31-е время, держится на десятом месте.

В мужской 15-километровой гонке продолжил своё доминирование нижегородский лыжник Артем Мальцев. Алексей Черноусов и Владимир Каркин, представляющие Сахалин, после удачного пролога, где заняли 10-е и 23-е места, откатились на 16-е и 24-е позиции после разделки. Алексей уступает лидеру 2:42 минуты, а Владимир 3:06 минуты.

Сегодня лыжники будут соревноваться в самой короткой, но от этого не менее легкой дистанции – спринте. Спортсмены, претендующие на победу, вынуждены будут пробежать 1,5-километровый круг четыре раза с полной выкладкой: в прологе, четвертьфинале, полуфинале и финале. В пятницу – выходной, а в выходные пройдут две финальные гонки.

Что интересно, из 56 стартовавших во вторник женщин, продолжают борьбу уже 46. А у мужчин из 88 – 81. Многодневная гонка – один из самых сложных стартов у лыжников, она определенно сложнее даже самого протяженного марафона, после которого можно отдохнуть. Здесь же спортсменам приходится быть в тонусе всю неделю.