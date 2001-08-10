Горнолыжный сезон на Сахалине официально стартует в субботу

Горнолыжный сезон на Сахалине официально стартует 23 декабря. Поклонников горных лыж и сноуборда примет спортивно-туристический комплекс «Горный воздух». Выпало достаточно снега и впервые за несколько лет в день старта зимнего сезона на горе Большевик будут работать все трассы. Об этом ТИА «Острова» рассказали в аппарате губернатора и правительства Сахалинской области.

Рабочее совещание по подготовке к мероприятию провел губернатор Олег Кожемяко.

- В предновогодние и праздничные дни комплекс и сервисные службы должны бесперебойно обслуживать сахалинцев и туристов, - сказал глава области. – Для развития экономики области и повышения уровня жизни островитян важно, чтобы курорт, который мы создаем, привлекал в наш регион больше гостей.

В новом сезоне на «Горном воздухе» появится детская трасса – пологая, освещенная в темное время суток. В настоящее время в районе стадиона «Спартак» завершается строительство входной группы «Горного воздуха». В здании площадью 4,7 тысячи метров разместят прокат, магазины, ресторан, кассы, мастерскую, санузлы, камеру хранения, видеозал с детской игровой зоной. С момента открытия сезона посетители смогут пользоваться основными услугами входной группы. Для них будут работать кассы, камеры хранения и прокат.

Руководство «Горного воздуха» намерено сделать открытие зимнего сезона ярким праздником. 23 декабря с 10:00 до полудня подъемники комплекса будут работать бесплатно. Торжественная церемония открытия состоится на средней площадке в 11:00. Здесь будут открыты торговые киоски и кафе, как в помещениях, так и на улице. В программе – концерт, массовый спуск. Организаторы праздника расскажут посетителям о правилах безопасного поведения на горнолыжных трассах.

Специальный проект администрация комплекса подготовила совместно с компанией «Сахалин Энерджи». В 12:30 на средней площадке «Горного воздуха» пройдет розыгрыш праздничной лотереи. Главный приз – безлимитный ски-пасс на весь сезон. А в 13:00 начнутся конкурсы для детей и взрослых.

Серия ярких развлекательных мероприятий намечена и на первый месяц следующего года. С 1 по 7 января сотрудники комплекса проведут шоу «Зимний шепот звезд». 2 января с вершины горы Большевик одновременно спустятся десятки Дедов Морозов и Снегурочек. 6 января в ночь перед Рождеством гости комплекса узнают, кто круче – горнолыжник или сноубордист. 7 января – на «Горном воздухе» пройдет детский снежный карнавал. 21 января поклонники зимних видов спорта отметят день снега.