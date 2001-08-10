«Сахалин» выйдет за сетку против команды «Уралочка-НТМК»
17 декабря в областном центре состоятся матчи 10 тура чемпионата женской волейбольной Суперлиги. «Сахалин» примет «Уралочку-НТМК» из Екатеринбурга. Игра во дворце спорта «Кристалл» начнется в 17:00. Соперник островной команды является самым титулованным клубом России «Уралочка» 11 раз становилась чемпионом СССР и 14 раз выиграла золотые медали чемпионата России. Кроме того, в активе команды два серебра чемпионата СССР и одно – чемпионата России, две бронзы чемпионата СССР и три – чемпионата России. Об этом ТИА «Острова» рассказали в ПСК «Сахалин».
Три раза команда из Екатеринбурга (тогда еще Свердловска) побеждала в Кубке СССР, восемь раз брала главный трофей Кубка Европейских чемпионов. «Уралочка» шесть раз была серебряным призером Кубка/Лиги европейских чемпионов и три раза – бронзовым. В 1986 году она завоевала Кубок обладателей кубков, а в 2003 году – «Top Volley International». И это далеко не полный перечень регалий «Уралочки», которые неразрывно связаны с Николаем Васильевичем Карполь (главный тренер с 1969 года).
Состав команды:
Связующие: Екатерина Русакова, Татьяна Романова, Ирина Задыхина;
Диагональные: Анна Климец, Мария Халецкая, Евгения Бочкарева;
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